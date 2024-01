Este viernes 19 de enero comenzó oficialmente la Liga BetPlay Dimayor 2024 con la disputa de dos partidos. El primero de ellos dejó la victoria de Jaguares de Córdoba 1-0 ante Patriotas, mientras que el segundo arrojó un empate 2-2 entre Pereira y Cali.

El compromiso disputado por ‘Matecañas’ y ‘Azucareros’ estuvo cargado de emociones por los goles anotados por Faber Andres Gil (al minuto 80) y Yeison Suarez (al 87’) para el Pereira, y por Gian Cabezas (al 77’) y Jaider Moreno (al 90+3).

La fecha continuará este sábado con la disputa de tres partidos: Once Caldas vs. Boyacá Chicó a las 4:00 p. m., Tolima vs. Fortaleza a las 6:10 p. m. y América Águilas Doradas a las 8:20 p. m.

Cómo va la tabla de la Liga BetPlay

Así quedó la clasificación de la Liga una vez finalizados los dos primeros partidos del campeonato:

Equipo PJ Puntos Gol Dif. 1 Jaguares 1 3 1 2 Deportivo Cali 1 1 0 3 Pereira 1 1 0 4 Tolima 0 0 0 5 Nacional 0 0 0 6 Millonarios 0 0 0 7 Alianza FC 0 0 0 8 Junior 0 0 0 9 Medellín 0 0 0 10 Bucaramanga 0 0 0 11 Deportivo Pasto 0 0 0 12 Santa Fe 0 0 0 13 Fortaleza 0 0 0 14 La Equidad 0 0 0 15 América 0 0 0 16 Once Caldas 0 0 0 17 Envigado 0 0 0 18 Chicó 0 0 0 19 Águilas Doradas 0 0 0 20 Patriotas 1 0 -1

