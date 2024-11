Durante este fin de semana de puente festivo se disputa la jornada 16 de la Liga BetPlay, en la que se empezarán a definir las pretensiones de los clubes que desean pelear por el título de final de año.

La fecha sabatina arrancó con la ajustada victoria de La Equidad en el Estadio Techo, ante Alianza F.C. Los ‘aseguradores’ se quedaron con las tres unidades al imponerse por 3-2.

Posteriormente, Junior visitó a Envigado con la necesidad de sumar una victoria que lo consolidara en el grupo de los 8, pero el elenco ‘Tiburón’ patinó al salda un empate 0-0 con el colero del torneo.

Finalmente, Águilas Doradas enfrentó a Tolima en el choque que dio por cerrada la jornada. En ese, los ‘pijaos’ alcanzaron un triunfo importante por la mínima diferencia que los impulsó en el grupo de los 8 y los tiene a una victoria de asegurar su cupo en los cuadrangulares.

Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay (fecha 16)

A falta de los juegos Patriotas vs. Chicó, América vs. Cali y Millonarios vs. Pasto, que se jugarán este domingo 3 de noviembre, así quedó la tabla de ubicaciones:

