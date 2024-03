Deportivo Pasto se impuso 1-0 en condición de local sobre Fortaleza en el cierre de la jornada de la Liga Betplay, duelo escenificado en el estadio Libertad.

(Vea también: Dorlan Pabón, melancólico, explicó por qué se va de Atlético Nacional: “Lo pensé mucho”)

La única anotación del compromiso llegó en el minuto 23 del primer tiempo con Israel Alba gracias a una mala reacción del arquero rival, que soltó la pelota luego de tenerla en aparente control y la dejó entrar al fondo de la red.

En las apuestas el factor humano influye mucho y es algo que no podemos controlar. Por ejemplo este error de un arquero “profesional” de Fortaleza me hace perder la apuesta de hoy. Pasto hizo ese gol y no hizo mas nada. Fortaleza jugo mucho mejor pero no la metieron🤷🏽‍♂️1-0 quedó pic.twitter.com/HlSJt9DKYp — Henry | Apuestas (@henryand) March 5, 2024

Este regaló sirvió para que los ‘hijos del Galeras’, ahora dirigidos por René Rosero, volvieran a sumar en medio de una crisis deportiva que le costó la cabeza al entrenador Jersson González.

De esta manera, Pasto quedó penúltimo con 7 puntos, a solo 2 unidades de Atlético Nacional y América de Cali, que ocupan las casillas 16 y 17, respectivamente. Fortaleza, por su parte, quedó con 12 en el puesto 13.

La décima fecha se disputará así:

● Viernes 8 de marzo

6:10 p. m. – Águilas vs. Junior

8:20 p. m. – Equidad vs. Cali

● Sábado 9 de marzo

2:00 p. m. – Pasto vs. Chicó

4:10 p. m. – Santa Fe vs. Fortaleza

6:20 p. m. – América vs. Alianza

8:30 p- m. – Tolima vs. Medellín

● Domingo 10 de marzo

2:00 p. m. – Once Caldas vs. Envigado

6:10 p. m. – Nacional vs. Bucaramanga

6:20 p. m. – Jaguares vs. Millonarios

8:30 p. m. – Patriotas vs. Pereira

Lee También

Tabla de la Liga Betplay con triunfo de Pasto sobre Fortaleza

Tolima: 21 puntos Pereira: 20 Equidad: 20 Santa Fe: 19 Bucaramanga: 16 Junior: 15 Once Caldas: 15 Cali: 14 Águilas: 14 Medellín: 14 Jaguares: 13 Envigado: 13 Fortaleza: 12 Millonarios: 11 Alianza: 11 Nacional: 9 América: 9 Chicó: 9 Pasto: 9 Patriotas: 5

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.