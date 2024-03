Se trata de Brahian Palacios, extremo de perfil zurdo, quien tendría todo listo para firmar con Atlético Mineiro, según informaron los periodistas brasileños Claudio Rezende y Henrique André.

De hecho, la cuenta especializada ‘Central do Galo’ detalló que el atacante de 21 años aterrizará pronto en Belo Horizonte para cerrar su vinculación al club, después de que Atlético Nacional llegara a un acuerdo con su par.

Asimismo, se conoció que la transferencia de Palacios Alzate se cerró en 3 millones de dólares con un contrato por tres años, es decir, hasta 2027.

O Galo finalizou as tratativas com o Atlético Nacional, da Colômbia, e acertou a contratação do atacante Brahian Palacios.

O jogador de 21 anos desembarcará em Belo Horizonte nos próximos dias.

