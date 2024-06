Suiza debutó con victoria en la Eurocopa de Alemania tras imponerse por 3-1 a Hungría en partido del Grupo A del torneo europeo disputado este sábado en Colonia, un triunfo con el que iguala al anfitrión en el liderato de la llave.

Tras dominar el partido en la primera parte, Suiza llegó al descanso con ventaja de dos goles, anotados por Kwadwo Duah (12) y Michel Aebischer (45).

Hungría recortó diferencias por medio de Barnavás Varga (66) hasta que Breel Embolo sentenció al final del encuentro (90).

Lo que hace Barnabás Varga en el gol de Hungría 🇭🇺 es excelente. Del pase de taco en la mitad de la cancha a la presencia en el área para definir. Así estableció el parcial 1-2 vs. Suiza 🇨🇭 en la #EURO2024 . pic.twitter.com/2U2QOnGb7x

🚨 GOAL: Hungary 1-3 Switzerland!

EMBOLO SEALS THE DEAL FOR SWITZERLAND WITH A LOVELY FINISH! 🇨🇭 #EURO2024 pic.twitter.com/TaKq83bdCs

— Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 15, 2024