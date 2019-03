En el partido disputado en el estadio San Marcos, en Lima, la Canarinha abrió el marcador con un gol olímpico de Patryck Lanza a los 44 minutos de juego.

Yoni Mosquera igualó para Colombia a los 54 minutos al aprovechar un balón que rebotó en las manos del portero brasileño.

El segundo tanto de Brasil fue anotado por Reinier Jesús a los 59 minutos mediante un remate aéreo que voló sobre el portero colombiano y el tercero llegó mediante golpe de cabeza de Henry Mariño a los 67.

Sin embargo, Colombia no se dio por vencida y Juan Manuel Cuesta descontó a los 86 minutos.

Colombia se despidió de sus opciones de pasar a la fase final del torneo dado que no suma puntos y solo le queda el compromiso ante Paraguay del próximo sábado.

Ante el fracaso de la Selección prejuvenil, el periodista Iván Mejía publicó un trino en el que critica los viajes de los directivos con la Selección mayor mientras abandonan las otras categorías.

Fracasa la sub17; fracasa la sub20; eliminados Nacional, Medellín y comprometidos Junior y Tolima en Libertadores. Los dirigentes siguen viajando y viaticando. El fútbol femenino se muere por cuenta de González. De verdad, creen que vamos bien? — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) March 29, 2019

Otra voz crítica con el manejo de la Sub-17 es la de Carlos Antonio Vélez, quien denunció en Antena 2, antes del partido, que en las selecciones juveniles de Colombia los entrenadores no tienen contrato y que en la Federación “se gastan la plata como se la gastaron con (José) Pékerman, para que no dejara nada, mientras las categorías inferiores no reciben nada”.

Brasil, mientras tanto, llegó a siete unidades. Estas mismas tiene Uruguay, que pese a su derrota por 3-2 ante Paraguay en su último encuentro de la primera fase, que se jugó a primera hora de este jueves, logró la clasificación al hexagonal.

El duelo fue vibrante y le dio a los albirrojos su primer triunfo del torneo y 4 enteros en la tabla de posiciones.

Los goles paraguayos fueron anotados por Diego Duarte a los 9 minutos, Fabrizio Peralta a los 55 y Rodrigo López a los 81.

Christian Olivera a los 49 minutos y Kevin Alaniz a los 93 descontaron para Uruguay.

Este viernes se disputará la quinta y última jornada del Grupo A con los partidos Bolivia-Chile y Perú-Ecuador, mientras que Venezuela descansa.

Todos los encuentros del campeonato se disputan en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), de Lima, la más antigua de América.