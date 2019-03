Vélez expresó en ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, que en las selecciones menores de Colombia los entrenadores no tienen contrato y que en la Federación “se gastan la plata como se la gastaron con Pékerman, para que no dejara nada, mientras las categorías inferiores no reciben nada”.

Su comentario obedeció al desempeño del equipo nacional en Perú, donde acumula 2 derrotas, ambas 2-1, ante Argentina y Uruguay, respectivamente. “Lo que está sucediendo con la Selección Sub-17 es responsabilidad únicamente de la Federación. Este equipo no tuvo partidos de preparación, necesita fútbol y trabajo; eso es falta de organización y respaldo”, argumentó.

“Esto lo digo con absoluta responsabilidad, vamos a tener que crear un escándalo de acoso sexual en estas categorías para que les paren bolas, es la única manera”, enfatizó.

Y apuntó a la cabeza de los directivos: “Vamos a tener que atender a la Sub-17 y a la Sub-15; y si no las pueden atender, que cambien a los federativos, que se larguen, empezando por Ramón Jesurún”.

“Estas selecciones no tienen doliente en Colombia, entonces no jodan más a los técnicos ni a los jugadores porque no tenemos organización… Encaren a la Federación, ¿o necesitamos un escándalo sexual?, ¿qué es lo que quieren? Los jugadores son buenos, pero esto es un adefesio, una vergüenza”, finalizó.

La Selección Colombia Sub-17 marcha sin puntos en último lugar del pentagonal B y deberá sumar ante Brasil este jueves 28 de marzo para no queda eliminada prematuramente. El certamen entregará 4 cupos para el Mundial de noviembre, en Brasil.