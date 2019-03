Carlos Antonio Vélez expresó que quedó satisfecho con lo mostrado por la Selección Colombia pese a la derrota: “Me gustó todo, desde la alineación, y esto va a servir más adelante, cuando podamos salir a ganar un título”.

Además, dijo que no le va a exigir al entrenador Carlos Queiroz que gane la Copa América de 2019 debido a que hasta ahora está conociendo al equipo:

“Al otro [Pékerman] le dimos 7 años. Queiroz tiene que ayudarnos a ganar algo, pero vamos a tener que aplazar el objetivo para la siguiente Copa América porque el técnico está montando su estructura y él es técnico, no mago”, señaló.

Y argumentó su posición explicando que queda poco tiempo para trabajar y mucho por hacer: “La próxima Copa hay que ganarla, está no porque hay que hacer ensayos y pruebas, hay que variar cosas. Por ejemplo, el técnico no ha dirigido a Arias, Ospina, Cuadrado, Fabra… y ya no hay tiempo”.

Por otra parte, puntualizó en los aspectos positivos que le vio al equipo nacional: “Colombia fue un equipo muy valiente jugando sin los titulares, se metió en campo contrario, recuperó, contraatacó en corto, utilizó el ancho de la cancha, poco jugó por el medio y se probaron muchas cosas, que es lo más encantador de esto. Lo mejor fue probar”.

“Había que probar todo y eso es más importante que ganar un partido chimbo, porque los amistosos son partidos chimbos”, concluyó.

Acá, los conceptos de Vélez (a partir del minuto 18:28):