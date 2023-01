Stalin Motta, de 38 años de edad, seguirá su carrera deportiva en el Cúcuta Deportivo, donde buscará finalizar con broche de oro su paso por el fútbol colombiano.

(Le puede interesar: ‘Teo’ Gutiérrez deberá buscar equipo: técnico de Junior cerró las puertas a su regreso)

El mítico jugador de la Equidad Seguros encontró un equipo para afrontar el rentado local en el 2023. Tristemente para él, la escuadra capitalina no le renovó el contrato y por ende, tuvo que decir adiós. El Cúcuta, vio la oportunidad de fichar un gran deportista, ya que se encontraba como agente libre y acorde a la actual economía de dicho elenco.

Antes de su llegada al ‘El Doblemente Glorioso’, Stalin había confesado lo siguiente para Win Sports, donde casi llora por su situación:

“Son circunstancias difíciles. El fútbol tiene proceso, son ciclos. Estoy tranquilo aunque me vean así. Estoy trabajando, no estoy recostado en la cama rascándome la barriga. Consciente de que pueda llegar. En Equidad me ofrecieron otro cargo en el club. Todo fue muy rápido. La fortaleza mental a veces cae, pero ahí está tu familia”.