La consagración del Deportivo Pereira en el fútbol profesional colombiano, tras 78 años de angustiosa espera, por fin dio sus frutos. El ‘grande Matecaña’ se hizo inmenso ante su gente y en una dramática definición por penales venció al Independiente Medellín, para adjudicarse la Liga BetPlay 2 2022.

Con la actuación del arquero Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo y el poder goleador de Leonardo Castro, el ‘Rojiamarillo’ llevó al éxtasis a sus hinchas, quienes hicieron todo tipo de promesas si por fin se les daba el ‘milagro’ de gritar campeones. Y no era para menos: fueron ocho años en el ‘infierno’ de la B.

En las graderías del Hernán Ramírez Villegas, la ilusión de los hinchas fue absoluta. Y la fe en que el título se quedara en casa también, por más de que el destino quiso que fuera con una dosis extra de sufrimiento. Tan fue así que algunos de los hinchas se atrevieron a hacer lanzadas propuestas.

Como la de un fanático que, confiado en el éxito de su divisa, se animó a hacerle una revelación a la periodista de Win Sports, Sheyla García, quien cubrió el ‘antes, durante y después’ de la conquista pereirana. La cual dejó boquiabierta a la presentadora, que se divirtió con semejante ocurrencia.

Durante la previa, sus compañeros se dieron cuenta del cartel en el que se leía: “Sheyla G. Si somos campeones, me da un hijo”. A lo que la mujer, reconocida por su carisma con los hinchas de los clubes del FPC no dudó en reírse de la situación. “Dios mío, no lo puedo creer”, soltó entre risas.

“Si en casa están viendo apaguen el televisor”, agregó la ocañera. Pero se gozó tanto el ingenio del seguidor que luego se tomó una foto con él, culminada la celebración: “¿Alguien conoce si el amigo hincha del Campeón tiene redes? Es para resolver un temita”, dijo en su Twitter.

Tengo miedo… Alguien conoce si el amigo hincha del Campeón tiene redes ? Es para resolver un temita 🤣😂🤣😅 pic.twitter.com/rkLwjl9ebq — Sheyla García (@SheylaGarcia07) December 8, 2022

Las celebraciones por la obtención de la Liga por parte de la parcial se extendieron hasta altas horas de la madrugada. Y es que además del rótulo de campeón de la Liga, el ‘Depor’ jugará por primera vez la Copa Libertadores, además de tener su lugar asegurado en la Superliga, ante Atlético Nacional