Después de que afirmó que en Millonarios creen que la Dimayor favorece a Nacional para la final y que ese club hará un pedido, César Augusto Londoño sorprendió con una molestia en la previa del próximo duelo amistoso de la Selección Colombia.

El periodista, después del triunfo en el juego contra Irak, se refirió a una situación que se vivió en la conferencia de prensa, el día antes al partido del seleccionado colombiano contra Alemania, el martes 20 de junio, a la 1:45 p.m., hora de Colombia.

El comentarista se refirió al tema durante una intervención en el programa ‘El pulso del fútbol’, de Caracol Radio, en molestia en la que se refirió desde el minuto 3:15 de este video publicado en la cuenta de YouTube de esa emisora.

A pesar del optimismo que se vive en el ambiente por la victoria del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, Londoño apuntó duro a una situación inesperada en la intervención del técnico ante los medios.

Selección Colombia: qué pasó en conferencia de prensa antes de Alemania

César Augusto Londoño cuestionó la manera en la que se llevó a cabo esa rueda de prensa en la previa del amistoso internacional que se disputará en el Veltins-Arena, de Gelsenkirchen, en territorio alemán.

“Me indignó un poco la conferencia de prensa. Duró 9 minutos y 4 segundos, le hicieron a Lorenzo cuatro preguntas. estaba con Borré, se levantó y se fue. No hay derecho”, aseguró el periodista de Caracol Radio.

No obstante, el comunicador remarcó que el seleccionador de la ‘Tricolor’ no ofrece normalmente entrevistas y reconoció que no sabe si eso se debió a que Lorenzo no quiso atender más a los medios, a que los comunicadores presentes no le plantearon más dudas o si fue una decisión de los encargados de las comunicaciones en la Federación Colombiana de Fútbol.

De hecho, Londoño criticó que una de las preguntas que le hicieron al estratega fue por el delantero Jader Durán, que ni siquiera está en la convocatoria por una lesión. “Fue una completa vergüenza”, finalizó.

La Selección Colombia, bajo la batuta de Néstor Lorenzo, se mantiene invicta y tendrá un duro reto contra Alemania, que viene en un momento de mal rendimiento deportivo.