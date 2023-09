En los libros de historia deportiva de nuestro país estará siempre enmarcado la Selección Colombia de 2014, aquella que logró la titánica hazaña de llegar hasta unos cuartos de final de una copa del mundo de mayores.

Sin embargo, al caer eliminada ante la anfitriona Brasil y ya casi una década de dicha histórica clasificación en el Maracaná contra Uruguay con dos golazos de James Rodríguez, el panorama es distinto para la ‘tricolor’.

(Vea también: Selección Colombia subió en el ‘ranking’ Fifa y le respira en la nuca a Alemania)

Muchos de los futbolistas ya se encuentran retirados, como es el caso de Mario Yepes, Carlos Valdez, Abel Aguilar y Amaranto Perea, no obstante, este último es el coequipero del nuevo proceso; liderado por Néstor Lorenzo, quien prepara cambio de sede de entrenamiento para la Selección, curiosamente también fue la ‘mano derecha’ de José Pékerman en el banquillo nacional.

Pero, este nuevo proceso tiene un cambio generacional, pero algunas figuras siempre quedarán en la retentiva de los seguidores del balompié cafetero, como es el caso de Carlos Sánchez, quien no estuvo contento con su salida de Santa Fe.

La dorsal ‘6’ estaba la mayoría del tiempo en cancha y con ella el apodo de ‘La Roca’, pues Sánchez era un impasable en el mediocampo ‘tricolor’.

El ahora jugador de San Lorenzo charló con ‘Blog Deportivo’, programa de Blu Radio y entregó algunas declaraciones interesantes sobre el nuevo estado de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo en la cabeza.

(Lea también: Exclusivo lugar en el estadio Metropolitano: Pulzo encontró zona VIP con fiesta y comida)

¿Ya se retiró de la Selección?

“Uno no se retira de la Selección, la Selección lo retira a uno, si uno no está al nivel, uno da el paso al costado, pero un jugador no la puede dejar. Si a mí me llama la Selección yo voy, no sé cómo iré, pero si me llaman yo estoy firme”.

¿Qué opina del recambio?

“(…) ha sido muy bueno, jugadores que se están destacando tienen la personalidad sienten los colores de la camiseta que están representando, desde mi humilde opinión, es arroparlos, pero ustedes los periodistas, nosotros los futbolistas y la gente debemos arroparlos y empezar a enviar energía positiva”.

Lee También

Proceso Pékerman:

“Creo que José Pékerman jamás se debió ir porque habría sido exitoso con desaciertos como en todos los procesos, pero siempre nos llevó a las citas mundialistas y ustedes saben lo que significa eso.”

Fechas Eliminatorias

De igual manera, la siguiente fecha de Eliminatorias está próxima a jugarse y por el buen rendimiento que ha tenido Sánchez con el club de Avellaneda, las posibilidades de una convocada son casi tangibles para el volante de 37 años.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí..