Actualmente, hay pocas cosas que se le pueden criticar al técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia, ya que de todos los partidos que ha dirigido no ha perdido ninguno y, al contrario, sí ha conseguido triunfos históricos como el de Brasil y el de Alemania, por ejemplo.

Sin embargo, algo que sí se le ha cuestionado ha sido el tema de las convocatorias, ya que muchas veces llama a jugadores que tienen poca regularidad y deja por fuera a otros futbolistas que destacan en sus ligas, como el caso de Harold preciado y el mismo Juan Camilo Hernández.

De hecho, en la última convocatoria de las Eliminatorias sorprendió a todo el mundo con la no inclusión de un jugador que era indispensable en el combinado nacional, Wilmar Barrios, quien juega en el Zenit de San Petesburgo y desde hace varios años era muy importante.

No obstante, el técnico en ese entonces dijo que era solo una decisión técnica y no nada personal, así que el jugador entendió que simplemente necesita trabajar más para volver al combinado nacional.

De hecho, el jugador fue el más consciente de que si no lo llamaron fue porque algo estaba pasando y que lo único que necesita es trabajar para volver a representar al país, y más en un año tan importante como lo será 2024.

En diálogo con el medio Primer Tiempo, Barrios se refirió a las victorias sobre Brasil y Paraguay: “Una sensación de querer estar ayudando, primero que todo, pero bueno, trasnoché para poder ver y apoyar al equipo. Mi idea era enviarles mensajes a cada uno de los compañeros para que sintieran la energía desde afuera. Estoy muy contento del balance positivo de la selección”.

Y sobre qué le dijo Lorenzo sobre su no inclusión en la lista, agregó: “No hablamos, el mensaje fue claro. Todos entendemos por qué pasa y lo importante siempre será el bien de la selección, sea quien esté jugando, o quien llegue, lo importante va a ser la selección. Esta vez no me tocó la convocatoria, pero queda un camino largo”.