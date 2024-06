Por: Gol Caracol

La perseverancia, como la clave de todo. Para nadie es un secreto que el deporte de alto rendimiento no solo implica momentos de felicidad, sino también sucesos que marcan un antes y después. Y normalmente, son pocos quienes conocen las personas que han estado desde el inicio del proceso; más en el caso de un jugador que no solo está descrestando en Colombia, sino en el continente.

Richard Ríos está viviendo uno de los momentos más especiales en su carrera profesional, pues no solo se está ganando un espacio en la Selección Colombia, sino que cada vez más seguidores se deleitan con su ‘magia’, pero no siempre fue así. ¡Incluso le cerraron las puertas!

“Aquí en Antioquia, hay un equipo conocido como Boca Bello. Él fue rechazado en las pruebas por su contextura física; dijeron que jugaba muy bien, pero que por eso no iba a pasar nada con él. Afortunadamente, nunca se rindió y se le presentó la oportunidad en el momento indicado”, comentó Brayan Molano, fisioterapeuta, quien estuvo con Richard Ríos en Alianza Platanera.

Y es que sí. El ahora talentoso futbolista de Palmeiras estuvo en el fútbol sala, precisamente en Alianza Platanera, equipo que le dio esa primera oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Ahí, Brayan Molano no solo lo ayudó en la parte física, se convirtió en su amigo íntimo e incluso vivieron un épico momento cuando Richard Ríos estaba en sus inicios en la escuadra deportiva.

“Nosotros viajábamos juntos, él había sacado la contraseña de 18 años hacía poco. Íbamos para el aeropuerto, esperábamos que nos recogieran para llevarnos junto con los otros chicos de Alianza Platanera; porque por esos días no viajábamos con el grupo principal, cuando él dijo: “Ay, no tengo la contraseña y nos tocó esperar que alguien bajara desde la casa de él, por los lados de Bello y nos llevara el documento. Casi perdemos el vuelo por eso”, dijo entre risas Molano.

¿Cómo olvidar esos momentos? Incluso, el mismo Molano es enfático en contar que la sencillez y la humildad son cualidades que siempre han caracterizado al joven mediocampista, aunque reconoce la mejora en su madurez mental. “Siempre era alegría y tenía una sonrisa, más no era alguien que hablara mucho. Lo que siento es que Richard ha llegado a un punto de madurez en el que sus decisiones cada vez mejoran y como está en un fútbol en el que es muy competitivo, eso lo ha llevado a que él se entrene a un límite distinto”.

Pero no solo la personalidad era uno de los temas que llamaban la atención de propios y extraños, de igual manera era su talento innato, ese que ya empezaba a determinar los años maravillosos que se le vendrían al antioqueño. “Nosotros en fútbol sala hubo un tiempo en el que jugábamos partidos así como por ‘recochar’, no era nada oficial. Y muchas veces teníamos la conversación entre el cuerpo técnico en el que nosotros decíamos: es que a Richard le da más en el fútbol 11. Realmente él es un jugador de fútbol; sus condiciones siempre fueron notorias. No fue de la nada. Siempre supimos que él tenía capacidades diferentes a los otros”, comentó Molano.

Aunque no todo fueron momentos positivos, Molano recordó el duro momento que vivió Richard Ríos cuando tuvo una rotura de ligamento cruzado en su paso por México. “La verdad fue un momento difícil, yo estuve ahí, pues como poniéndome a disposición en todo el tema, pero él muchas veces estuvo como decaído en la energía, porque hablando claramente, esa lesión es de las que acaba carreras. Fue un periodo difícil. Él estuvo allá acompañado de otro jugador colombiano, Andrés Pérez; entre los dos se daban la motivación para salir adelante porque en esos días era duro rehabilitar un cruzado anterior. Eso es algo que va más allá de lo físico, también está lo mental porque el miedo, la inseguridad, es lo más difícil, afortunadamente fue en un momento donde no tenía los reflectores que tiene hoy en día”.

Por último, a modo de confesión comentó que Richard Ríos “nunca se vio como jugador de fútbol 11, sino más por el lado de fútbol sala, pero sus objetivos se enfocaron cuando ya en su vida se presentó la opción de fútbol que fue así de la nada. Él como que se empezó a proyectarse diferente, pero nunca lo escuché como tal decir que quería ir a la Selección Colombia. Él lo estaba tomando con mucha calma; sabía que le faltaba aprender muchos conceptos de fútbol”.

