Uno de los jugadores de la Selección Colombia que tiene su futuro en vilo es, además de James Rodríguez, Luis Díaz, quien fue figura con el Liverpool de Inglaterra durante la última temporada y por eso mismo es que el club estaría pensando en venderlo para conseguir una buena cantidad de dinero.

Hasta el momento hay varios equipos que han mostrado su interés en el extremo colombiano, como el PSG y el Barcelona, siendo este segundo el más opcionado para quedarse con él, pero en las últimas semanas salió la versión de que también les gustaría fichar al español Nico Williams y eso complicaría la llegada del guajiro a La Liga.

Sin embargo, pese a ese interés y el apoyo de sus compañeros en la Selección que actualmente está jugando la Eurocopa, Williams no estaría tan seguro de fichar por el club catalán debido a su cariño por el equipo de Bilbao.

En diálogo con el medio Radio Gaceta de RNE, el futbolista de 21 años de edad fue contundente al decir que él se sentía bien donde está actualmente y que como hace poco renovó su contrato no está muy interesado en salir de allí.

🚨🇪🇸 Nico Williams on his future: “I have already said that Bilbao is my home”.

“I just renewed recently and I’m very very happy here”, told @RadiogacetaRNE. pic.twitter.com/0hkwDYD83z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2024