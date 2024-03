Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Para los partidos de la Selección Colombia contra España y Rumania apenas hay dos convocados de la Liga de nuestro país, que son Álvaro Montero y Gabriel Fuentes, algo sobre lo que le preguntaron este jueves a Néstor Lorenzo, por los pocos jugadores del rentado local que fueron citados para estos duelos preparatorios.

Eso sí, el técnico de la ‘tricolor’ señaló que sí está pendiente al campeonato, pero también hay futbolistas con más nivel.

(Vea también: ¿Qué fue de los últimos convocados de Colombia vs. España en 2017? Lorenzo estaba ese día)

“Yo no lo veo así, en esta lista es verdad, hay más de 20 que están afuera, pero hay jugadores que se fueron hace muy poco de la liga, que los conocimos en microciclos, pero pasan muchas cosas, muchos microciclos los tuvimos que suspender porque los clubes no me prestaban los jugadores y eso ha sucedido el año pasado. Hemos citado a Gustavo Puerta con 18 años cuando lo vimos en la Primera B”, dijo de entrada Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, quien dijo por qué no llevó a Borja y a Dayro.

Además, el entrenador de la ‘tricolor’ hizo un llamado a analizar otros puntos importantes, y es la competitividad que muestran nuestros equipos a nivel internacional, algo que va también de la mano con ese salto de calidad pensando en estar convocados.

“También en la liga colombiana nos tenemos que preguntar en qué nivel está en el sentido de competencia, hasta dónde estamos llegando en Copa Sudamericana y Libertadores. Hay muchas cosas que demarcan la realidad en la liga, así que nosotros vemos todo. Ahora, después proyectar a un jugador en la Selección nacional, tiene que ser un jugador destacado”, agregó Néstor Lorenzo.

Eso sí, el técnico de la Selección Colombia destacó que siempre está pendiente al campeonato, por eso está constantemente en los estadios de nuestro país presenciando duelos destacados.

(Lea también: El goleador del Tolima que se quedó esperando una ‘palomita’ en la Selección Colombia)

“Siempre vamos a ver los partidos y respetamos mucho porque hay mucho talento”, finalizó Néstor Lorenzo en rueda de prensa este jueves.

De esa manera, para estos partidos preparatorios contra España y Rumania la cuota de la Liga del fútbol colombiano serán el arquero de Millonarios, Álvaro Montero, y el lateral izquierdo del Junior de Barranquilla, Gabriel Fuentes, quien fue citado a última hora tras la lesión de Cristian Borja, del Sporting Braga, de Portugal.

Lee También

Eso sí, a finales del 2024 y en algunos partidos preparatorios, Néstor Lorenzo ha tenido en cuenta a algunos jugadores de rentado local, de equipos como Millonarios, Nacional, América, Águilas Doradas, Junior, entre otros.

Selección Colombia vs. España: dónde ver y hora del partido

Colombia vs España, hora y dónde ver EN VIVO el partido preparatorio

Fecha: viernes 22 de marzo de 2024

viernes 22 de marzo de 2024 Estadio: Olímpico de Londres

Olímpico de Londres Hora: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com (inicio de transmisión a las 3:00 p.m.)

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.