Se quedan cortos los adjetivos para resumir, hasta el momento, lo que ha sido la campaña del volante Yeison Guzmán con Deportes Tolima. En 11 apariciones de 12 posibles en la Liga BetPlay 1 2024, el mediocampista antioqueño se ha convertido en el artillero del equipo y no solo eso: uno de los hombres que va a la caza del goleador del campeonato, Dayro Moreno, al que tiene a ‘tiro de as’ en la tabla.

Con 949 minutos en su haber, Guzmán convirtió en siete oportunidades, para un promedio de un tanto cada 135 minutos. Y solo está a una conquista de igualar la marca del atacante chicoraluno, que con el Once Caldas lidera el registro de artilleros del FPC, y no solo eso: ya se convirtió en el máximo goleador histórico del rentado criollo, con 225 anotaciones, tras superar al atacante argentino Sergio Galván Rey.

Guzmán, que es la ‘joya de la corona’ para los ‘musicales’, y que no se iría de la institución si no depositan, al menos, 4 millones de dólares en las arcas, vive el que es —quizá— su mejor momento futbolístico en su carrera. El nacido en La Unión se convirtió no solo en el eje del mediocampo del onceno comandado por David González y, además, en el que más tantos ha logrado en el certamen liguero.

El goleador del Deportes Tolima

Y es que de los 19 festejos que acumula el onceno de la ‘Tierra Firme’, más del 33 % (siete) han tenido el sello de Guzmán. Mientras que los demás han sido obra de Brayan Gil, que acumula tres; Jeison Lucumí, que tiene dos goles en sus cuentas, y el resto de a uno: Álex Castro, Juan Pablo Nieto, Lucas González y Facundo Boné. Además de autogoles de los rivales Camilo Ayala, José Anaya y Didier Moreno.

A la par de sus conquistas, el ’10’ de la ‘tribu’ ya acumula dos asistencias; es decir, ha participado en al menos nueve de los goles del plantel, lo que acrecentó su nivel. Aun así, tal parece que para el estratega de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, el futbolista no existe: pues ni siquiera fue considerado para la minigira que tendrá la ‘tricolor’ en Europa, ante España y Rumania, a jugarse el 22 y 26 de marzo.

En total, en 62 presencias, el jugador acumula 17 celebraciones, en un promedio interesante para un hombre cuya principal función es asistir a sus compañeros. La racha por la que atraviesa Yeison, cuyo el 50% de su pase pertenece al club, y la otra mitad a clubes como Atlético Nacional y Envigado Fútbol Club, por partes iguales, hace pensar que será poco tiempo el que durará en la escuadra tolimense.

Tabla de goleadores de la Liga BetPlay 1 2024

Dayro Moreno (Once Caldas): 8 goles. Yeison Guzmán (Deportes Tolima): 7 goles. Hugo Rodallega (Santa Fe): 7 goles. Carlos Bacca (Junior): 6 goles. Darwin Quintero (Deportivo Pereira): 6 goles.

