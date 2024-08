Los hinchas de la Selección Colombia de Fútbol están ansiosos porque luego de lo que fue la gran Copa América que se jugó en Estados Unidos, en la que el equipo de Néstor Lorenzo desafortunadamente perdió con Argentina, ahora ya se está pensando de nuevo en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Colombia se medirá con Perú el 6 de septiembre en condición de visitante a las 8:30 de la noche y luego tendrá la revancha contra Argentina el 10 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla a las 3:30 de la tarde.

Ahora, hay que destacar que para estos compromisos se esperan cambios en la convocatoria de la Selección Colombia con respecto a los que estuvieron en la Copa América, ya que hay algunos lesionados y por eso entrarían otros futbolistas a trabajar con el entrenador argentino.

Sin embargo, más allá de eso, la buena noticia es que el técnico podrá contra con algunos futbolistas en los que confía y de los que ya conoce su trabajo y lo que le pueden ofrecer.

Uno de esos es el defensor del Bologna Jhon Janer Lucumí, quien venía con unas dolencias físicas que lo obligaron a perderse la primera fecha de la Serie A, pero ya volvió a los entrenamientos y por eso podrá ser llamado.

Everyone give a big “welcome home” to Urbanski and Lucumi 🤗#WeAreOne pic.twitter.com/qNgZDwYV1E

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 20, 2024