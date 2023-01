El inicio del año 2023 llegó con una noticia ‘bomba’ para el fútbol colombiano y paraguayo, además de ser una sorpresa para el balompié italiano. Y es que pocos tenían en cuenta a Devis Vásquez, portero de 24 años nacido en Barranquilla, que venía jugando desde el 2020 en el Guaraní de Paraguay y que ahora llega al AC Milan.

A pesar de que llevaba unos años figurando en el aurinegro del fútbol paraguayo, jugando un puñado de partidos internacionales en fases previas de Copa Libertadores, en el entorno colombiano poco y nada se había hablado de él. Ni se tenía en cuenta en la selección Colombia de mayores y tampoco se mencionaba como una opción para contratarlo.

Revisando la historia, el espigado jugador, de 1,96 metros y 93 kilogramos, había sido inscrito en el primer equipo de Patriotas de Boyacá en 2016, 2017 y 2018, pero no tuvo minutos en Liga y tampoco en Copa. Por eso se habla de ser un portero “desconocido” que llegó a uno de los más grandes e históricos de Italia y Europa, pero algunos ya habían ‘echado el ojo’ y hablaron de él.

Óscar Córdoba y Néstor Lorenzo sí conocían a Devis Vásquez, el portero que va al AC Milan

En medio del confinamiento que teníamos en Suramérica, por cuenta de la pandemia del COVID-19, Óscar Córdoba habló con el programa ‘Fox Sports Radio’ en su edición de Argentina (antes de que se diera la fusión de Fox Sports con ESPN) y reveló que Devis Vásquez era una de sus apuestas para la portería de Boca Juniors a futuro.

Incluso, el histórico exportero del ‘xeneize’ y de la selección Colombia, le dijo directamente a Juan Román Riquemle (actual vicepresidente de Boca) que llevara a Vásquez:

“Hay un chico que me gusta, aquí en Colombia, de 21 o 22 años; Devis Vásquez. Le dije: ‘Romi, llevátelo’… A Riquelme: Es un ‘pelado’ de 1,96 de estatura ¡1,96, Dios mío! Tiene que agarrar la pelota a 3 metros 20 centímetros de altura. Y tiene técnica de pegada con la derecha, con la izquierda”.

Incluso, Córdoba dijo que Boca Juniors no lo tuvo en cuenta en aquel momento, debido al criterio de contratación de la actual administración, que le da prelación a jugadores consolidados y no va por apuestas: “‘Romi’ me dijo: ‘Óscar, en este momento tengo que traer jugadores consolidados. Me ocupa un espacio de extranjero y, en este momento, no lo puedo traer. Lo voy a tener en el radar’”.

Eso sí, Óscar Córdoba le tenía tanta fe y confianza, que desde hace mucho tiempo lo recomendaba para ser el portero del futuro de Boca Juniors y también de la selección Colombia.

“El chico se fue a Paraguay, está allá, aprendiendo y madurando. Quiero que, en el futuro, sea el arquero de Boca”

Y aunque en los procesos de Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda no se habló de Vásquez, tampoco en el manejo de Arturo Reyes en las juveniles de la selección Colombia, Néstor Lorenzo sí lo tenía en la mira. Así lo dijo el presidente de Guaraní, Emilio Daher, en entrevista con el programa ‘Versus Radio’ de la emisora Universo de Paraguay:

“Hace un mes y medio recibimos una comunicación, solicitud, de la Federación Colombiana de Fútbol, convocando a Devis Vásquez a un juego de la selección colombiana. Eso nos llamó la atención, pero probablemente ya haya estado siendo seguido por algún club de Europa y era el AC Milan de Italia”

Las palabras del directivo se dieron el lunes 2 de enero, justamente cuando el colombiano llegó a Italia para hacer las pruebas y primeros contactos con el equipo ‘rossonero’. Así que quedan dudas si Devis Vásquez iba a hacer parte del amistoso de noviembre pasado contra Paraguay o jugará el encuentro que Colombia tiene planeado contra Estados Unidos a mediados de enero de 2023.

Lo cierto es que los conocedores sí tenían referenciado al portero, que ahora es gran novedad del mercado de jugadores colombiano y una gran sorpresa en el primer nivel de Europa. Hay que esperar si el portero puede ser llamado para el juego amistoso mencionado contra los estadounidenses, ya que no está programado en ‘fecha Fifa’ y los clubes no están obligados a prestar jugadores, por eso solo se citarán futbolistas de ligas de América.