Gaviria, que el lunes había ganado la segunda etapa, repitió la receta y se impuso como el mejor en el esprint, para celebrar así la 42ª victoria de su carrera y la séptima en sus participaciones en la carrera sanjuanina.

Gaviria se impuso con un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 3 segundos, en un embalaje en el que superó al francés Rudy Barbier (Israel Start-up) y al también colombiano Álvaro Hodeg (Deceuninck Quick Step), mientras que el eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) terminó cuarto.

Mientras tanto, el belga Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) se mantuvo como líder, luego de la buena diferencia que consiguió en la tercera etapa, donde logró un excelente tiempo en la contrarreloj individual, e incluso sumó un segundo de bonificación al ganar uno de los esprints de la etapa.

El jueves será día de descanso y la actividad se reanudará con la quinta etapa, que se celebrará el viernes, con un recorrido de 175 kilómetros entre las localidades de Caucete y Alto Colorado.

Así fue el desenlace de la etapa este miércoles:

Cuarta etapa de la @vueltasanjuanok y segunda victoria de la temporada!

Fourth stage of the @vueltasanjuanok and second victory of the season!@TeamUAEAbuDhabi @Emirates @FABconnects @Colnagoworld pic.twitter.com/ApwnTVnwfj

— Fernando Gaviria (@FndoGaviria) January 30, 2020