El colombiano Fernando Gaviria logró la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a San Juan, la sexta de su palmarés en la carrera argentina, al superar en un ajustado ‘sprint’ en Pocito el ataque que lanzó en los metros finales el francés Julian Alaphilippe.

La etapa, de 168,7 kilómetros prácticamente llanos, se resolvió al embalaje por segundo día consecutivo. En la primera jornada el más rápido fue el francés Rudy Barbier, pero en esta segunda fue el principal favorito, el colombiano Gaviria.



No tuvieron premio ninguno de los ocho escapados que estuvieron en fuga más de cien kilómetros. Ese grupo lo formaron los argentinos Francisco Monte, Leandro Velardez, Daniel Juarez; los peruanos Royner Navarro y Hugo Ruiz; el español Iker Ballarín, el estadounidense Robin Carpenter y el panameño Christofer Jurado.

Alaphilippe no llegó a entrar luego de su ataque en los metros finales ni entre los diez primeros de la etapa y se vio sorprendido por la irrupción por el medio del pelotón atacante de Gaviria, al que incluso le dio tiempo a ganar levantando los brazos en línea de meta.

Con el triunfo, Fernando Gaviria se puso primero de la clasificación de la Vuelta a San Juan y arrebató el ‘maillot’ de líder al francés Rudy Barbier. La tercera etapa de la Vuelta a San Juan será una contrarreloj de 15,2 kilómetros por el departamento de Ullum.

Este es el video del embalaje en el que triunfó el paisa:

Etapa / Stage 2

🇦🇷 ¡Final de carrera, ganó # 51 @FndoGaviria !

⚡️ El sprinter de @TeamUAEAbuDhabi se impuso en la línea de meta en la segunda etapa de la Vuelta a San Juan 2020.

🇬🇧 The sprinter from @TeamUAEAbuDhabi won the second stage of the Vuelta a San Juan 2020. pic.twitter.com/k6oV0CPmIF

— Vuelta a San Juan OK (@vueltasanjuanok) January 27, 2020