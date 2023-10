En medio de algunos detalles reveladores sobre el secuestro del papá de Luis Díaz, la realidad para el futbolista en Inglaterra está en medio de la expectativa por lo que pueda suceder en este caso.

El delantero estuvo a punto de viajar a Colombia, pero la llamada de su familia lo frenó y, por ahora, se encuentra en territorio inglés rodeado de los colegas en el equipo en el que milita.

Precisamente, sobre el apoyo que Liverpool le ofrece al jugador, uno de los referentes del club respondió a la duda sobre qué ha pasado con el delantero y demás información de su entorno.

“Ustedes conocen a Lucho, es un jugador increíble, todos pueden verlo. Lo sabíamos cuando lo atrapamos, pero luego toda Inglaterra pudo verlo y todo el mundo lo vio. Pero luego lo ves aquí en el edificio y es el tipo que siempre sonríe, es el tipo que tiene con todos una relación increíble. Entonces realmente nos preocupamos por él”, indicó Pep Ljinders, asistente técnico del equipo.

¿Cómo asume Liverpool el secuestro del papá de Luis Díaz?

Lo cierto es que el representante del club inglés dejó claro en rueda de prensa que la institución ha tomado una postura con mucha discreción ante el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del delantero de 26 años.

“Creo y siento que es solo para el Liverpool Football Club que los jugadores saben que estamos haciendo lo correcto. No me corresponde a mí decir lo que estamos haciendo por Luis Díaz”, explicó la mano derecha de Jurgen Klopp en la dirección técnica.

A pesar de que en Colombia se conocen cada vez más detalles sobre el caso, el equipo ha cerrado sus filas entorno del guajiro para respaldarlo sin que tenga el asedio de la prensa de Inglaterra.

“Mientras él sepa que estamos haciendo todo lo correcto y oremos. Todo el club está detrás de él, entonces él tiene ese sentimiento, por mí, es correcto. No voy a compartir nada. No me corresponde a mí decirlo. Las autoridades están haciendo todo, todo lo que escuchamos es que están intentando todo, eso es lo más importante, que la familia esté bien”, sentenció.

Las declaraciones se presentaron en la previa del partido de Liverpool contra el Bournemouth, el segundo que se perderá Díaz luego de que tampoco estuvo contra Nottingham Forest.

