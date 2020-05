green

Martín Apolo, abogado de Sebastián Villa, habló por primera vez ante los medios de comunicación y manifestó que, supuestamente, el volante colombiano permanecía temeroso de que su pareja, quien lo denunció penalmente por golpearla, le hiciera algo mientras él estaba dormido.

“Villa me decía que tenía miedo, me decía: ‘Tengo miedo de quedarme dormido y que me pase algo'”, contó el abogado en diálogo con la emisora ‘Radio la red’, citado por el diario Olé.

El jugador la denunció a ella porque, según él, Cortés lo extorsionaba económicamente. Al respecto, Apolo comentó que ella amenazaba a Villa con frases como “Si yo quiero, vos no jugás más en la Selección Colombia” o “Si yo no manejo tu plata, a vos te rajan (echan) de Boca”.

El abogado reconoció que Villa le contó que la relación que tenía con Cortés era bastante problemática, aunque insistió en que jamás la maltrató físicamente. “Me refiere que tienen una relación de bastantes peleas, digamos celos, tirantez, pero no de violencia”, concluyó Apolo.

La investigación avanza y las autoridades argentinas le impidieron a Villa que se acerque a menos de 1,5 kilómetros de Daniela Cortés y la posibilidad de salir del país, porque sospecharon que el jugador de Boca Juniors estaba buscando un vuelo humanitario con rumbo a Colombia en medio de la cuarentena por el coronavirus que viven los dos países.

El equipo campeón del fútbol de ese país está a la espera de lo que dictaminen las instancias competentes para determinar qué hará con el futbolista colombiano.