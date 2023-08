Independiente Santa Fe no levanta cabeza en la Liga BetPlay y a pesar de que no está quedado en la tabla de posiciones, su fútbol ha sido centro de críticas por los hinchas.

En la noche del sábado empataron como local ante La Equidad 1-1 en el partido de la fecha 5 y una vez más, por varios momentos del partido, se vio superado por la visita.

En la rueda de prensa post partido, a Huberth Bodhert, que hace unos días tuvo una lesión de tobillo, le preguntaron por algunos jugadores que han sido ‘borrados’ y que ni siquiera han debutado. Hay otros que eran titulares el semestre anterior, pero con el cartagenero no son ni convocados.

Los borrados por Huberth Bodhert en Santa Fe

El técnico ha variado bastante su nómina, pero todavía no se ve un equipo base y una nómina titular tipo. Además de algunas lesiones, Bodhert no ha tenido en cuenta a jugadores como Harold Rivera, que era titular el semestre anterior, así como a Jhojan ‘Kanté’ Torres, quien fue titular en todo el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia. A ellos se le suma el lateral izquierdo Fabio Delgado que no ha estado ni en una convocatoria y no está lesionado.

Lo que más llama la atención es que fichajes como José Gabriel Ramírez y Mateo Garavito, que llegaron bajo el aval de Bodhert, tampoco son tenidos en cuenta.

Sobre esto, el estratega dijo que Harold (Rivera) está trabajando y cuando tenga la posibilidad tiene que mostrar que está por encima de los demás. Está trabajando bien ,pero desafortunadamente son solo 18 jugadores. Si le toca el miércoles (ante Cali por Copa), que es lo más seguro, nos de lo mejor”.

Del resto, jugadores como José Gabriel Ramírez, Jairo Ditta (último fichaje en llegar) y Mateo Garavito, quienes no han debutado, no están al 100 % aún.