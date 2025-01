Independiente Santa Fe comenzó de gran manera la temporada 2025, ya que en su primer partido consiguió una victoria muy importante frente al Deportivo Pereira en condición de local que ya comienza a ilusionar a los hinchas.

Y es que en apenas 18 segundos de juego, Jeison Angulo ya había adelantado en el marcador al equipo ‘Cardenal’, mientras que Alexis Zapata amplió la ventaja en su primer compromiso con la camiseta roja de Bogotá.

Sin embargo, más allá de los dos anotadores, el mejor jugador del partido fue otro debutante, Omar Fernández, un zipaquireño de 31 años de edad que ya había tenido una opción de jugar en Santa Fe, pero que por distintas razones no se concretó su fichaje y estuvo durante varios años fuera del país.

Este futbolista colombiano comenzó su carrera deportiva en Academia FC, un equipo de la segunda división de Colombia que entrenaba en la sede de Compensar, en Bogotá. Luego fichó por Llaneros y ahí dio el salto al fútbol internacional, pasando por Cruz Azul, Melgar de Perú, Puebla y Everton de Chile.

Cabe destacar que antes de todo ese camino, en 2011, Fernández tuvo la opción de jugar en Santa Fe, pero por cosas del destino no se pudo dar, aunque el jugador prometió que volvería. “Solo espero haber tomado la mejor decisión y no arrepentirme. Esta no va a ser la única oportunidad de jugar en un equipo grande (Santa Fe), más adelante voy a estar mucho mejor y con la ayuda de Dios se me presentarán oportunidades más grandes”, escribió el jugador en ese entonces.