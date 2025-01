La temporada 2025 promete ser una muy importante para Independiente Santa Fe, pues el año pasado no se consiguió el objetivo de levantar un nuevo trofeo, pero igual la base se mantuvo en su mayoría y por eso es que hay tanta ilusión por parte de los aficionados.

(Ver también: Santa Fe presentó a sus nuevas caras para el 2025; hinchas quedaron inconformes)

De hecho, el equipo hizo un esfuerzo grande por contratar jugadores muy importantes que ayuden a conseguir los triunfos, pues hay varios muy experimentados y otros que han tenido buenos pasos por diferentes clubes del país.

Es más, para terminar de recuperar esa relación entre la afición y el equipo, que estuvo fracturada al final de los cuadrangulares del año pasado, el club reveló sus nuevas camisetas para 2025, pero las reacciones no fueron las esperadas.

Con un video compartido en las redes sociales, que se grabó en Monserrate, el equipo reveló la indumentaria tanto de local como de visitante para 2025, siendo color rojo con hombros blancos la de jugar en Bogotá y viceversa la de jugar en otros estadios.

De hecho, es bien diferente a lo que se venía presentando en las temporadas pasadas y por esa misma razón es que la reacción de los aficionados no ha sido la esperada.

Es más, algunos hinchas incluso han comenzado a criticar a Fila, el fabricante de esta camiseta, porque dicen que no se esforzaron mucho en el diseño de un equipo tan importante como el ‘Cardenal’.

Estos son algunos de los comentarios de los hinchas:

La expectativa de la gente era muy grande para terminar con prendas tan sencillas. Ojo, no quiere decir que sea fea, pero #FILA queda debiendo muchísimo con la camiseta de @SantaFe . Se cumplen 10 años del título en #CopaSudamericana , pero la marca, al parecer, no se enteró. 🦁 pic.twitter.com/bl5jU3sKcN

Jajaja uno ama a Santa Fe, pero no por eso uno debe ser conformista y mediocre, hace años no tenemos una buena camiseta y eso no significa que entonces “deba comprar la del Tolima” no está mal exigir algo bueno y decente para el club que uno ama.

— Nicolás 🎸🇲🇨🦁 (@niko21122012) January 24, 2025