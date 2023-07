Independiente Santa Fe incorporó a 12 jugadores para la 2ª temporada del año y protagonizó más de 13 salidas, haciendo un verdadero revolcón en la plantilla bajo el aval de Hubert Bodhert, técnico cartagenero que debutará este 19 de julio en el estadio El Campín ante Jaguares.

El ‘Cardenal’ utilizó el mercado de pases para incorporar varios volantes dónde se destaca la llegada de Rubén Manjarrés, que ya emociona a la hinchada con sus primeras declaraciones, el regreso de Yílmar Velásquez y la sorpresiva incorporación de José Gabriel Ramírez, quienes se suman a Iván Rojas, Harold Rivera y al canterano Johan ‘Kanté’ Torres como los jugadores que estarán en la mitad de la cancha del cuadro ‘Cardenal’.

(Vea también: Termina la triste novela entre Independiente Santa Fe y José Silva: lo mandaron a la B)

No obstante, se conoció que Leonardo Pico, jugador que terminó el préstamo en Once Caldas, regresó a Santa Fe, pero no será tenido en cuenta por el cuadro cardenal ante la sobrepoblación que hay en esa posición (volantes); por lo tanto se está buscando nuevo equipo, teniendo en cuenta que tiene contrato vigente con el León. Así lo confirmó el periodista Theo González, de Espn.

Rápidas de @SantaFe ⬇️ – Leonardo Pico está resolviendo su salida del club. – Yeison Daniel Moreno llegó libre y firmó por un año con el 🦁 – Las @LeonasSantaFe confirmaron la llegada de Cristina Motta (desde Boyacá Chicó). Fue 🥈 del mundo con la Selección Colombia 🇨🇴 Sub 17. — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) July 17, 2023

(Lea también: La exitosa pretemporada de Santa Fe de cara a la Liga Betplay 2023-II; balance y resultados)

Yilmar Velásquez, José Gabriel Ramírez, Enrique Serje, Iván Rojas, Harold Rivera, Rubén Manjarrés y Jhojan Torres ( 3 de ellos fichajes), serán los volantes centrales de Independiente Santa Fe en el semestre.