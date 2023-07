Independiente Santa Fe continúa realizando trabajos de pretemporada en su sede deportiva de Tenjo bajo las órdenes del cartagenero Hubert Bodhert, luego de que José Enamorado se despidiera. De a poco el equipo se ha ido consolidando de cara a los retos que tendrá en este segundo semestre del año donde ya suma 9 contrataciones.

(Lea también: Santa Fe vuela en la pretemporada y Rodallega sigue en racha goleadora)

Así las cosas, Rubén Manjarrés centrocampista de 23 años, llegó procedente de Alianza Petrolera, en el que se unió al conjunto bogotano en calidad de préstamo ya que Junior de Barranquilla es el dueño de sus derechos deportivos.

En el día de su presentación el futbolista samario manifestó sus expectativas de fichar por Santa Fe en el que atendió a los medios de comunicación.

☀☕ “No voy a ahorrarme ni una gota de sudor, quiero hacer cosas grandes con el club”, Rubén Manjarrés, jugador de Santa Fe. #PrimerToque pic.twitter.com/y71bpMeVIC — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 13, 2023

Proceso con Hubert Bodhert

“Compartí con el profesor (Hubert Bodhert) en Alianza Petrolera, él es una excelente persona y profesional, me brindó su confianza. Es un gran compromiso llegar a Santa Fe, soy consciente de ello”.

Mensaje al hincha

“Seré un jugador que entregará todo por el club, no me guardaré ni una gota de sudor, quiero cumplir para hacer cosas grandes en el equipo”.

Características colectivas

(Vea también: Quién es José Gabriel Ramírez, el nuevo fichaje de Santa Fe que no cayó bien en el hincha)

“Con mis compañeros hay una competencia sana, ellos son de trayectoria pero mi idea es afianzarme para ser titular, eso se dará con trabajo”.

Adaptación

“No es fácil porque vengo de año y medio en Alianza Petrolera, pero no soy el único jugador que llega de un clima llano a la altura, es cuestión de adaptación, pero a medida de la pretemporada me he sentido mucho más cómodo”.