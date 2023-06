El inoxidable Hugo Rodallega fue la gran figura de Santa Fe en la victoria 2-0 sobre Universitario, triunfo que mantiene con vida al ‘Cardenal’.

El delantero de 37 años marcó el primero de la noche, en un momento donde Santa Fe no jugaba bien en la Copa Sudamericana y parecía que se le venía la noche. Al final el León ganó y llegó a 7 puntos en el grupo G, el cual se define el 28 de junio cuando reciba en Bogotá a Goiás.

Sobre todo esto habló Rodallega con los medios de comunicación que lo destacaron como la figura de la noche.

Balance del partido: “Fue intenso en este momento estoy muy cansado, el equipo está cansado porque hubo mucho esfuerzo, Universitario es un rival muy difícil y nosotros hicimos nuestro trabajo que era ganar los tres puntos”.

Elogios a sus compañeros: “El ‘papo’ (Barboza) tiene una cualidad técnica impresionante, con un pase te saca al equipo. Después nos juntamos con el ‘chino’ Sambueza, intentamos jugar siempre por dentro, quebrar las líneas que ellos tiene. Sabemos que en los centros ellos son muy fuertes y que iba a ser difícil por ahí, por eso intentamos quebrarles las líneas por dentro“.

Lo que viene: “Vamos a trabajar todos estos días, así como lo hicimos antes de este partido. Tuvimos casi 16 días y eso hicimos. Nosotros competimos entre nosotros, en las prácticas de fútbol son más bravas que los partidos, nosotros nos exigimos mucho“.

Golpe que sufrió: “En el calentamiento estuvimos haciendo un reducido y el balón me pegó en la punta del pie y sentí que se me giró la rodilla. En el momento del gol que patee con la pierna zurda sentí un chuzón, me asusté también, pero con el pasar del tiempo me sentí mejor”.