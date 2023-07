Emerson Batalla, quien hace parte del Deportivo Independiente Medellín, equipo que ya conoce su camino en la Copa Sudamericana, está entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.

El futbolista de 22 años, Emerson Batalla, tendría todo listo para no continuar su carrera deportiva en Antioquia; ya que, aunque tuvo minutos para demostrar su talento, no terminó de impresionar a los hinchas y directivos rojos. Además, el flujo de deportistas en Medellín, que comparten su misma posición, hacen que su participación en el rentado local e internacional no tenga protagonismo.

En el semestre que acaba de culminar, Emerson jugó un total de 25 partidos con la casaca roja, en los cuales, anotó tres goles e hizo una asistencia.

Recordemos que, el pase de este jugador pertenece a Talleres de Córdoba, elenco argentino donde tampoco pudo brillar, y que, está dispuesto a prestarlo seis meses más. La decisión la deberá tomar el jugador, pues tiene dos pretendientes de lujo para escoger: Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, que reportó bajas ventas en sus abonos para el próximo semestre.

Por ahora, El León, quien confirmó la salida de varios de sus jugadores, y El Pijao siguen en la puja por Batalla, mientras siguen averiguando en el mercado más piezas fundamentales para sus nóminas, las cuales, tienen la obligación de brillar en el segundo semestre del año, ya que en la Liga BetPlay Dimayor-l dejaron mucho que desear.

Este atacante es canterano de América de Cali, y en sus primeros partidos, se robó las miradas de todos los fanáticos del balompié nacional, fruto a su talento con el balón. ¿Por cuál se decidirá Emerson Batalla?.

Santiago Mejía Álvarez

