A pocas horas de que se juegue el partido de vuelta de la final del fútbol colombiano entre Santa Fe y Atlético Bucaramanga, un hincha del club capitalino decidió compartir en sus redes un conmovedor video con el que le dedicó unas palabras a su papá, la persona que le inculcó el amor por el equipo.

Aunque parecía ser un video más de cualquier hincha, lo que movió las fibras de varios usuarios fue la historia y la forma con la que Mateo Esteban García contó que su padre sufre de alzheimer y no recuerda muchas de las cosas que vivió siguiendo al ‘león’.

“Hola, ‘pa’. Estamos ad portas de una nueva final de nuestro querido Independiente Santa Fe y no hago más que recordar todo lo que me dejaste como un león y un santafereño. El alzheimer nos mantiene lejos de esos hermosos recuerdos que vivimos con nuestro equipo, pero me permitió ver con más claridad todo lo que me enseñaste y construiste como padre”, indicó inicialmente el joven.

Acá, el video que es viral:

CARTA A UN LEÓN 🦁: A pesar de que tu mente no está tan presente, tu Fuego Interior no se apagará jamás ❤️‍🔥🇮🇩 pic.twitter.com/Fsm3jHScjm — Matt García (@Mateo_Garc) June 14, 2024

En sus palabras, García le agradeció a su papá por todos lo que le demostró a lo largo de los años.

“Te doy las gracias por haberme enseñado lo que es ser un león, ese rey de la selva que se mantiene firme a pesar de toda adversidad. A pesar de ese maldito alzheimer, papá, tu fuego interior nunca se ha apagado y se mantuvo fuerte en todo momento”, aseguró el joven.

De acuerdo con el relato, el señor, que además sufrió una fractura de cadera, logró salir delante de los problemas de salud que tuvo y se mantuvo aferrado al amor de su familia.

“¿Cómo me voy a olvidar del momento en el que volviste a caminar cuando ya habíamos perdido toda esperanza? Nos demostraste que con toda la fuerza de la fe podrías lograr cosas maravillosas. A pesar de que tu mente no está tan presente, tu corazón y fe son más fuertes que mil tempestades y ese fuego interior no se apagará jamás”, agregó Mateo Esteban en el video.

Por último, el joven expresó su deseo de ver a Santa Fe nuevamente campeón, alegría que compartirá indudablemente al lado de su papá.

“Sé que estarás dentro de todos los seres santafereños para ver a nuestro equipo amado luchar por una nueva estrella, porque sé, pa, que eso era lo que más te hacía feliz. Gracias por tanto, pa… te amo”, concluyó.

