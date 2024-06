Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Desde ya, el presidente de Atlético Bucaramanga ‘palpita’ la previa de lo que será la gran final de vuelta del fútbol colombiano, que se disputará este sábado 15 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y justamente, frente a lo que ha sido la polémica del tema de la boletería para la hinchada visitante, el dirigente ‘Leopardo’ se fue de frente con contundente afirmación.

“No importa, no interesa el valor de la boleta, la gente está dispuesta a cancelar el valor que establezca Santa Fe, aclarando que el próximo semestre ellos tienen que venir a jugar Copa y Liga. Acá los esperemos y atendemos como nos atienden a nosotros”, indicó inicialmente Jaime Elías Quintero, enfatizando en los valores que se confirmaron en 360.000 pesos.

(Vea también: Santa Fe, con tres refuerzos, buscará dar la vuelta frente al Bucaramanga en El Campín)

Sumado a eso, el presidente de Atlético Bucaramanga reveló detalles de lo que será la llegada del equipo a la capital, donde tendrán un par de días para adaptarse al clima y entorno, previo al partido final del sábado: “A las 3:30 de este miércoles salimos rumbo al aeropuerto hacia Bogotá, a aguantar un poquito el frío. Entrenamos el día jueves y viernes en Bogotá, y el sábado seguimos concentrados para ir a disputar el compromiso”.

Otras declaraciones de Jaime Elías Quintero

¿Cómo llega el equipo para el partido final?

“El grupo está muy tranquilo, haciendo sus trabajos correspondientes. Solamente está pensando en el día sábado y que salga todo positivo como se ha planeado. Todos están bien físicamente y a disposición del cuerpo técnico”.

¿Hay motivaciones extras en la interna del grupo para la obtención del título?

“Hay buen premio como hace todo grupo, todo equipo, esperemos que este grupo se lleve ese buen premio para el día sábado; se han trazado unos objetivos y el equipo ha estado a la altura de ellos, iremos pagando premios”.

(Lea también: Dimayor hizo oficial la sanción al Bucaramanga; hinchas, afectados por varias fechas)

La boletería visitante en El Campín…

“Ya tenemos conocimiento que no hay ningún inconveniente frente a las mil boletas por parte de Santa Fe, estamos esperando el valor correspondiente, pero ya sobre eso es historia. Hablemos del presente, más no del pasado. Todo está bien con Eduardo Méndez, ayer (martes) hablé y esta mañana también, no hemos tenido ningún inconveniente al respecto”.

¿Cómo se viven los días previos a la final?

“Hoy me honro ser presidente del Atlético Bucaramanga, estos momentos no se viven cada día. Debemos estar tranquilos, así lo expreso con mis amigos, grupo y equipo, pero en la barriguita hay algo por dentro. Ojalá el sábado solo sea el sustico. Estoy viviendo la felicidad que vive la ciudad, la vivo con ellos”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.