Uno de los jugadores que ha creado bastante controversia en Independiente Santa Fe ha sido Alexis Castillo Manyoma, figura de la Selección Colombia Sub-20.

Y es que a comienzos del 2023 fue anunciado de manera oficial por el cuadro ‘Cardenal’ como fichaje para el 2023. Luego de eso comenzó el Sudamericano (que se disputa en nuestro país) y comenzaron los rumores que finalmente no llegaría al cuadro rojo de la capital.

Se conoció que llegaría a Santa Fe bajo una cláusula que permitía su rápida salida si llegara una oferta del exterior. Esto no ha sido así y sobre el papel debería presentarse al elenco bogotano.

Sin embargo, en los últimos días se conoció que Cortuluá no permitiría la cesión porque en Santa Fe no le garantizan la titularidad, algo que el ‘Cardenal’ no vería como gran inconveniente porque es un jugador que en abril volverá a ausentarse para estar en el Mundial Sub-20 de Indonesia.

Ante esto, en las últimas horas se le preguntó a Alexis Castillo Manyoma, en zona mixta luego del empate ante Brasil, por su situación contractual y si jugará con Cortuluá en la segunda división o finalmente sí llegaría al ‘Cardenal‘.

“Aún no sé, no me han dicho nada. Estoy concentrado acá (Sudamericano). Hay que esperar lo que pase cuando termine el Torneo, pero la verdad sí me siendo bien jugando acá (en Bogotá)”, contestó Manyoma.

Así las cosas, una vez Colombia termine su participación en el Sudamericano, se conocerá el futuro de Alexis Castillo Manyoma, quien aun no recibe ofertas interesantes del exterior, a pesar de su buen rendimiento en el torneo juvenil.