Uno de los jugadores que más sorprendió por salir de Independiente Santa Fe fue Carlos La Roca Sánchez, quien desde que llegó a Bogotá a mediados del 2021, fue titular indiscutible.

Su contrato terminó en diciembre del 2022 y hubo inconvenientes para renovarlo. Ahora llegó como agente libre a San Lorenzo de Almagro y la pregunta que se hace todo hincha del León es por qué se fue de Santa Fe. ¿Por dinero?

Este jueves, el futbolista que ya debutó en el fútbol argentino rompió el silencio y confesó que lo económico nunca fue un inconveniente; el tema pasa más por el legado que quiso dejar en el club. Así lo dijo en entrevista con el Vbar Caracol.

La razón de su salida de Santa Fe: “El esfuerzo que ellos tenían el máximo para mí; no llenaba las expectativas, no era un tema de dinero ni económico, había condiciones que yo quería cambiar, para bienestar del club y de los jugadores, no para mí. No se concretaron esas condiciones y yo tomé la decisión que ya todos saben”.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🗣️"El futbolista no puede ser el último en la pirámide": Carlos Sánchez sobre la importancia del jugador 📻🎧Escúche la entrevista completa aquí: https://t.co/0c98oC7knq pic.twitter.com/M2jdBlJRXT — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) February 9, 2023

¿Se puede contar más? “Por respeto a Santa Fe, que me abrió las puertas, me gustaría no divulgarlas. Lo que sí te puedo decir es que jugadores con la trayectoria que yo tengo son importantes para el crecimiento de nuestro fútbol y del fútbol colombiano. Hemos sido embajadores de nuestro país en las diversas ligas del mundo y volver a un fútbol como el nuestro lo que hace es pregonar la liga, porque quieras o no te van a mirar de otros lados. Es un plus y deberían valorarlo más en Colombia, no están valorando eso y otros lados sí lo hacen“.

Lo que le aportó al ‘Cardenal’: “Lo que trato de inyectar un poco al jugador joven es el tema mental, pasa todo por ahí. Ahora con toda la modernidad que ahí, todo el mundo se prepara físicamente, pero el tema está en el aspecto mental. Ya no basta solamente con disciplina, hay que tener consistencia para llegar a cosas importantes, dentro del fútbol y en la vida. El éxito no es levantar la copa, el éxito es mejorar día a día, levantar la copa es resultado del éxito… esa es una satisfacción para mí, poder dejar una semillita en mi gente, no tuve la posibilidad de tener un Carlos Sánchez en mi edad“.