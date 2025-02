Por: Gol Caracol

A pesar de la derrota de Millonarios en El Campín, en Bogotá se vivió un momento muy especial con la presencia de la pequeña Salomé Basto, quien hace poco contó su historia en Pulzo.com. La menor logró cumplir uno de sus grandes sueños: conocer a Falcao García.

El ‘Tigre’ pudo saludarla, firmarle camiseta y tomarse varias fotos con ella, cumpliéndole el sueño a la pequeña, quien espera un transplante de riñón en medio del proceso de diálisis al que se somete para sobrevivir desde hace más de 2 años.

El sueño de Salo… el sueño del Tigre… ¡EL SUEÑO DE TODOS! 🤩💙✨ Siempre… ¡SIEMPRE MILLONARIOS! Ⓜ️🔥 pic.twitter.com/SyUb34kFBA — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 16, 2025

Minutos después de haber caído frente a Independiente Medellín, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, David González atendió a los medios de comunicación, para analizar lo que fue la presentación de Millonarios y, especialmente, el partido de Radamel Falcao García.

Qué dijo David González de la derrota de Millonarios ante DIM

Enfatizando en el volumen de juego ofensivo, el estratega ‘embajador’ mostró su molestia; eso sí, destacando que todo estuvo condicionado por el gol recibido: “tres tiros a portería, nunca será positivo. Obviamente el planteamiento del equipo rival condiciona. En el segundo tiempo fuimos más pacientes para intentar progresar; hicimos ataques demasiado directos ante un equipo que cuando recupera el balón hace daño porque son físicos. Es algo que toca mejorar”.

“Sin embargo, una derrota no puede hacer que yo pierda la cabeza. Hace diez días pensaba algo de un jugador, esto no puede cambiarlo. Iremos mejorando, pero me parece que no es el momento justo venir a decir que se necesita tal jugador o tal posición, simplemente es tratar de encontrar las razones de no ser tan profundos”, agregó el entrenador de Millonarios.

¿Qué decir de la dupla entre Leo Castro y Falcao?

“Es posible que sí y después de los resultados todavía se puede plantear la pregunta, pero si se hubiese ganado se estaría hablando del buen esquema. Dependemos de la estructura del rival que tuvo cinco atrás y sentimos que ese doble nueve podía hacer daño, pero no funcionó, aunque no es un error. El resultado condiciona todo”.

