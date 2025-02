“Los órganos no van al cielo”, con esa frase, Marcela Moreno, mamá de Salomé Basto, les envió un mensaje a los millones de colombianos que conocieron la situación de su hija, hincha de Millonarios, que sueña con un trasplante de riñón.

‘Salo’ tiene 8 años de edad y desde hace dos está en la lista de espera de un riñón que le salve la vida. Su pasión por el ‘Embajador’ hizo viral su historia, un relato que va más allá de una enfermedad, pues narra una realidad que viven muchas familias en el país.

“Todo comenzó por un concurso para que uno de los niños que ganara fuera al estadio y saliera con los jugadores [de Millonarios] a la cancha. Un amigo me escribió que iba a ser lo posible para que ‘Salo’ estuviera allá. Esa noticia nos alegró en estos días grises que tenemos“, dijo en un principio.

Y es que la pancarta que apareció en el estadio El Campín en el juego entre Millonarios y La Equidad movió fibras, tanto así que los jugadores del cuadro capitalino ya buscaron a ‘Salo’ y se unieron a la campaña que lidera Marcela en busca de un donante de riñón.

“Tenía pena porque la pancarta era muy grande, nadie se imaginaba lo que decía. Lo hice con dos intenciones, la de buscar ayuda y con la de empezar a liderar este tema de la donación, porque nadie habla de eso, es nulo. Uno cuenta esto porque ya le pasó. Me apoderé del tema desde el día uno y no voy a descansar hasta que mi hija y otros niños logren su trasplante“, precisó.

Qué tiene Salomé Basto, hincha de Millonarios que necesita un riñón

“A ‘Salo’ le descubren esto a los 6 meses. Se lo descubren porque vamos al pediatra, él ve que ‘Salo’ no sube de peso ni crece, entonces se preocupa, afortunadamente teníamos medicina prepagada y con el médico fue rápido, le mandó exámenes y al otro día tenía mil llamadas del doctor para decirme que ‘Salo’ necesita estar hospitalizada”.

“Tenía una infección urinaria muy grande, se la empezaron a controlar, pero cada 15 días estaba hospitalizada porque las infecciones urinarias eran recurrentes. Los médicos decidieron que al año debía ser operada, porque ya tenía un diagnóstico que es pielonefritis y reflujo vesicoureteral, eso quiere decir que se le estaban obstruyendo las vías urinarias, esa cirugía debió ser exitosa y no lo fue, no por mala práctica, sino por el cuerpo de ‘Salo’, no la soportó”.

“A los 6 años de vida de ‘Salo’ se dan cuenta que sus riñones están dejando de funcionar y es ahí cuando nos ingresan a la lista de espera para un trasplante. El año pasado, en abril, ‘Salo’ hace una emergencia médica en la que mi mamá le salvó la vida, ingresa a la clínica, ya con la EPS, no pudimos seguir con la prepagada hace un tiempo, la estabilizan y después de unos días me dicen que ‘Salo’ necesita diálisis, intervención para ponerle el catéter, ya es una paciente renal con enfermedad crónica. Así es nuestro día a día”.

Cómo es proceso de donación de órganos en Colombia

“Es un proceso de bastante paciencia, yo admiro a todas esas mamás, a las familias enteras que pasamos por esto, porque es una lista de espera larga, si tu ingresas de primeras, eso no quiere decir que por estar de número 1 vas a recibir el órgano. El riñón que necesita esa persona, ya sea un paciente que falleció, tiene que hacerle muchos estudios para mirar que sea compatible. Si es un paciente vivo pues aún mucho más filtros”.

La familia de Salome no pudo donar el riñón

“La familia de ‘Salo’ no pudo ser donante, eso lo quiero aclarar, no pude y el papá tampoco, entonces nos tocó recurrir al voz a voz, a contar la historia, para que la gente se entere qué es una donación, es dar sin esperar nada a cambio. Los órganos no van al cielo, pero sí pueden cambiar una vida. Ahí vamos, a ‘Salo’ le tiene que hacer exámenes de compatibilidad sanguínea, de riñones, que también le garanticen a la otra persona que va a estar bien. Los médicos salvan las dos vidas. Mucha gente no sabe, pero podemos vivir sin un riñón porque es el único órgano que no se regenera, nos tenemos que cuidar, mejorar los habitas alimenticios, pero se piensa en otra vida. Yo busco empatía, lo viralizo por mi hija, me puse la camiseta por ella y por todos los que están esperando un órgano“.

La realidad de las redes sociales

“A las personas que nos han mandado menajes de apoyo, solidaridad y respeto, les agradecemos enormemente por ponerse en el trabajo de darnos ánimo, así no digan que donan, lo que importa es el ánimo, tú puedes, confía, la lo vas a lograr. A la hinchada de Millonarios le damos las gracias porque sin ustedes esto no hubiera sido posible”

“A las otras personas, palabras necias, oídos sordos. Esto me da solo un indicador y es que hay mucha ignorancia sobre el tema. Los órganos no se pueden comprar, no hay mercado negro, eso es por compatibilidad, no sirve de nada comprarlo. No es cuestión de plata, lean, investiguen, donar es regalar, y donar un órgano es salvar una vida”

Mensaje a las mujeres en Colombia

“Todas podemos, las mujeres somos capaces de enfrentar cualquier adversidad que se nos ponga en la camino, por los hijos uno hace o que sea, no hay camino difícil, es tener un poco de paciencia. A esas mujeres que enfrentan dificultades les digo que confíen en ellas, en lo que hacen, si caen, sacúdanse, límpiense y sigan, podemos con o sin ayuda“.

