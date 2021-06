La junta directiva de Laporta anunció, luego de la reunión ordinaria celebrada este jueves en el Camp Nou, que Ronald Koeman seguirá como entrenador del FC Barcelona.

De esta manera, Koeman cumplirá el año de contrato que le queda, luego de los rumores de que podía ser despedido para que el Barcelona fichara a otro técnico. El mismo presidente dio por cerrado “el periodo de reflexión sobre la continuidad” del entrenador en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Además, Laporta consideró que Koeman “ha comprendido por qué tenía esta necesidad de conocerlo” y reconoció haberle “pedido perdón” por si al técnico neerlandés le ha “incomodado” la incertidumbre de las últimas semanas. “Ahora sabemos dónde estamos. Haremos un equipo muy competitivo”, añadió.

Lo que no dejó claro Laporta es si Koeman renovará por una temporada más, explicando que es un tema que “no se ha tratado”.

Además, dijo que aporta “una solución para determinadas situaciones que se pudiesen plantear” en el futuro.

Este es el anuncio del FC Barcelona:

🗣 @JoanLaportaFCB: ❝ Ronald Koeman will continue to be the Barça manager next season ❞ pic.twitter.com/nLo2bvCGMo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2021