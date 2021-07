El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), retirado luego de la octava etapa del Tour de Francia por una lesión derivada de una caída que sufrió en la tercera jornada, tendrá como próximos objetivos los Juegos Olímpicos de Tokio y la Vuelta a España.

Roglic, de 31 años, doble ganador de la Vuelta, regresó a los entrenamientos después de su abandono en el Tour y piensa en altos objetivos hasta final de temporada.

“Tenemos que ver cómo van los entrenamientos de esta semana, pero si sigue como está ahora, Primoz Roglic hará las pruebas de ruta y contrarreloj de los Juegos Olímpicos”, afirmó el director deportivo de la escuadra, Merijn Zeeman.

Tras la cita olímpica, Roglic tiene programado tomar la salida en la Vuelta a España, por lo que defenderá el doble título logrado en las dos últimas ediciones.

“Debido a ciertas circunstancias, Primoz Roglic no pudo correr mucho este año. Las carreras en Canadá, Grand Prix de Québec y de Montréal, que inicialmente debía correr, fueron canceladas. En el Tour las lesiones no le han respetado”, señaló el técnico.

Primoz Roglic, que partía como uno de los favoritos al Tour de Francia, se vio afectado por las abundantes caídas de la primera semana y tras la octava etapa decidió retirarse para recuperar el estado físico y afrontar otros objetivos. En la Vuelta a España optará al tercer título”.

Egan Bernal no sabe en qué condición física llegará a la Vuelta a España

“Voy a la Vuelta. No sé en qué condiciones, me gustaría ganarla algún día, pero en estos momentos no sé cómo voy a llegar”, dijo el zipaquireño después de ganar el Giro de Italia del 2021.

Egan Bernal remató con esta frase, respecto de su participación en la ronda ibérica: “Ganar la triple corona es una buena oportunidad (Tour, Giro y Vuelta). No sé si lo pueda hacer este año, pero seguro que es uno de mis objetivos”, señaló.

Otros de los aspectos desconocidos del estado físico del campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 es si ya superó los problemas de espalda que lo obligaron a retirarse del Tour 2020 y el Criterium del Dauphiné, y si el COVID-19 que sufrió luego de ganar el Giro le haya dejado secuelas.