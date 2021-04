green

Junior de Barranquilla y River Plate han sido dos clubes importantes en la carrera del Teófilo Gutiérrez, quien abiertamente ha manifestado ser un fanático del equipo ‘Millonario’ y del ‘Tiburón’.

El jugador se perderá el partido por lesión, pero este será un encuentro especial para él, así lo ha expresado en redes sociales, publicando una imagen suya rodeado de los escudos de los dos equipos. A continuación verá el tuit mencionado:

Pese a que el paso de Teófilo Gutiérrez por Argentina terminó hace algunos años, en aquel país todavía recuerdan al futbolista colombiano, quien fue protagonista en partidos fundamentales, con sus goles y asistencias, pero también fue blanco de críticas por algunas controversias.

Polémicas de Teófilo Gutiérrez en Argentina

De los hechos más recordados se destacan la famosa historia de que Gutiérrez sacó una pistola en el vestuario de Racing, su festejo cuando le anotó a Boca Juniors jugando para Rosario Central y la culminación de su contrato con Lanús.

Pelea en el vestuario de Racing

Racing e Independiente se enfrentaban en el clásico de Avellaneda. Un de gol de ‘Teo’ parecía marcar el camino de una gran noche para el colombiano, pero no fue así: lo expulsaron y su equipo terminó perdiendo 4-1.

Sus compañeros le reclamaron su irresponsabilidad en el vestuario; en seguida hubo peleas y hasta Gutiérrez sacó una pistola, así lo comentó el que era en aquel momento el técnico de Racing, Alfio Basile, en TyC Sports: “Sacó un fierro que hasta el día de hoy no sé si era de verdad o de mentira. Fue un momento muy difícil. Pensé que nos mataba a todos”.

En el siguiente video de TyC Sports podrá ver las declaraciones mencionadas:

Gol ante Boca Juniors

Teófilo tuvo muchos inconvenientes enfrentando a Boca Juniors. En una ocasión fue expulsado por agredir al árbitro Pitana en Racing, pero uno de los hechos más recordados ocurrió en La Bombonera cuando el futbolista vestía la camiseta de Rosario Central.

Después de anotar un gol, Teófilo se dirigió al costado de la cancha, donde estaban los fanáticos ‘Xeneixes’, y celebró haciendo una seña de la banda de River Plate, el máximo rival de Boca.

Posteriormente, se formó una pelea dentro del campo; los jugadores locales estaban molestos con la forma de actuar de ‘Teo’. En el siguiente video, del canal de YouTube de ‘Goal Latino Americano’, verá la escena:

Teófilo y su paso por Lanús

Como lo dice el diario AS, el jugador duró un mes en Lanús, club que lo recibió en su plantel en abril de 2012, pero que decidió no contar más con él, después que el futbolista abandonara los entrenamientos, “asegurando que sería convocado por Pékerman a la Selección, algo que no ocurrió”.

Goles importantes de Teófilo Gutiérrez

Las anotaciones más importantes fueron con River Plate, especialmente en la Copa Libertadores de 2015, certamen que no completó y lo jugó hasta los cuartos de final; no obstante, el ‘Millonario’ consiguió el título.

Teófilo vs. Cruzeiro

Este ha sido uno de los partidos más destacados de la era de Marcelo Gallardo como entrenador, por lo menos así muchos hinchas y periodistas lo han manifestado públicamente. En ese partido, Teófilo anotó un gol y fue figura. Esta fue su anotación, que se encuentra en el canal de YouTube de ‘Fox Deportes’:

Teófilo vs. Tigres

Este encuentro fue clave para River Plate que, si perdía contra Tigres en la fase de grupos, podía quedar eliminado. Finalmente, el equipo empató con goles de Mora y ‘Teo’, clasificó y se encaminó al título continental. La anotación se encuentra en el siguiente video (minuto 2:33):

River Plate vs. Junior de Barranquilla: fecha hora y canal

Fecha: miércoles 28 de abril.

miércoles 28 de abril. Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana).

7:00 p.m. (hora colombiana). Canal: ESPN.

Estos son los convocados de Junior de Barranquilla, publicados en Twitter por el club: