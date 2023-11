El guardameta de 23 años Kevin Mier es una de las máximas figuras de Atlético Nacional actualmente, pues su papel ha sido fundamental para que el equipo haya llegado a las dos finales que se han jugado en 2023 y fue vital para ganarle la Copa Colombia a Millonarios.

(Ver también: Nacional, Junior, Cali y DIM sacan calculadora: cuentas para ir a la final de Liga BetPlay)

Por ese nivel mostrado, el técnico argentino Néstor Lorenzo lo ha llevado a las últimas convocatorias de la Selección Colombia, pero más allá de eso, algunos equipos grandes del continente también han mostrado interés en comprarlo, ya que es joven, talentoso y su valor aún no es tan elevado.

De hecho, luego de la final de la Copa Colombia en la que Nacional venció a Millonarios por 5-4 desde el punto penalti, el arquero aseguró que River Plate, uno de los equipos más grandes de Argentina, se había fijado en él, pero unas horas después dijo que aún no había ninguna negociación adelantada sino que todo está todavía en el aire.

Pues bien, al parecer no habría nada adelantado porque más allá de que River Plate sí conoce de él y de su trabajo, la idea del cuadro ‘millonario’ no sería contratar al joven de 23 años, sino a otro futbolista que también milita en la Liga BetPlay.

Lee También

Según explicó el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras mayores’, la idea del conjunto argentino no es contratar al nacido en Barrancabermeja, sino al actual guardameta del Junior de Barranquilla Santiago Mele.

“Oferta oficial por Kevin Mier de River Plate no hay. Por lo menos yo averigüé en Buenos Aires y el pretendido es Santiago Mele, no Mier. Mier es un gran arquero, pero es muy joven. Ese es el concepto que me dan desde allá. Lo conocen, claro, pero Mele sería el reemplazo de Armani”, dijo el periodista en su programa.