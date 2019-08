green

En el video se ve al corredor antioqueño hablando con su mamá, Aracely de Urán, sobre qué frase le parece mejor para poner en la próxima colección de camisetas de Go Rigo Go, tienda de ropa deportiva que tiene el ciclista ‘cafetero’.

“Cuando dicen que no hace nada, que lo hizo regular y que le faltó esto, el resumen es que no hizo un culo”, le dice Urán a su madre en la primera parte de la conversación. A lo que ella responde: “Yo no sé, pero una camiseta con ese mensaje no me la pongo”.

El diálogo continúa y Rigoberto Urán le contesta: “Madre es que esa camiseta no se la vamos a dar a usted. Para usted es la de la güevonada”. Doña Aracely se ríe y le manifiesta que “esa está mejor”.

El pedalista le asegura que las dos frases son igual de feas: “Güevonada es una grosería horrible también. Es lo mismo que le digan que el culo”. No obstante, su madre ratifica su posición y señala que “entre esas dos palabras yo me quedó con la güevonada”.

Al final, ‘Rigo’ le dice entre risas: “Usted se queda con la de la güevonada y yo con el culo”.

Acá, el vídeo de la conversación: