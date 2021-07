Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Sergio Higuita compartieron sus impresiones luego del final del Tour de Francia, durante una entrevista de Win Sports.

Los tres ciclistas colombianos, que participaron en la carrera francesa en la que se coronó el esloveno Tadej Pogacar, reconocieron la dureza de la competencia.

“Aquí estamos los verdaderos capos”, afirmó Urán al referirse a sus dos compatriotas, con los que representará a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Hemos salido bien de salud, tenemos más carreras por delante, vienen los Olímpicos y seguramente lo haremos bien“, reconoció Quintana acerca de su participación.

Rigoberto Urán sobre el Tour de Francia en entrevista junto a Nairo Quintana

Durante la conversación en la que estuvieron los tres colombianos, a Urán le consultaron acerca de cómo se sintió luego de estar tan cerca de terminar en el podio, pero perder ese lugar. Allí, se desahogó sobre el tema.

“[Fue] muy duro, realmente hasta lágrimas se me salieron porque me encontraba demasiado bien, pensaba que estaba en el podio porque la condición que tenía era muy buena por cómo venía preparado y, desafortunadamente, tuve dos días muy malos donde se perdieron todas las posibilidades”, reconoció.

A pesar de su caída en la clasificación general, que lo llevó a mostrar su impotencia durante la competencia, el antioqueño apeló a su espíritu deportivo para cerrar su participación.

“Aquí terminamos nuestro Tour con toda la actitud, porque eso es lo que le enseña a uno este deporte, que hay que terminar las carreras, llevarlas a cabo, que uno no se puede confiar y hasta no terminar acá en París no puede decir nada“, afirmó.

Rigoberto Urán dijo que se perdió el 80 por ciento de su trabajo porque se pasó del segundo al décimo lugar, puesto en el que finalizó en la clasificación general.

Es importante resaltar que la ubicación del antioqueño en la competencia francesa de ciclismo sirvió para alargar una excelente racha de Colombia en el Tour.

Rigoberto Urán, que tuvo un gesto de amabilidad con un fanático en Francia, se unirá ahora junto a Nairo Quintana y Sergio Higuita a la delegación colombiana para las justas de Tokio 2020.

Los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo desde el próximo 23 de julio hasta el 8 de agosto. Allí, los ciclistas colombianos esperan poder tomarse una nueva revancha.

Estas fueron las imágenes de la entrevista de Win Sports con los tres colombianos: