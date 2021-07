Rigoberto Urán, líder del EF Eduction-Nippo, no tuvo inconvenientes durante la etapa 16 y cruzó la línea de meta con el pelotón de favoritos. Sin embargo, recibió una advertencia por parte de un juez del Tour de Francia 2021, al igual que el español Pello Bilbao (Bahrain).

De acuerdo con el portal especializado, La Flamme Rouge, el comisario consideró que el corredor colombiano y el pedalista ibérico realizaron una maniobra peligrosa encima de la bicicleta, la cual no está permitida.

La Flamme Rouge, de igual manera, puntualizó que los dos ciclistas no tendrán ningún tipo de sanción debido a que todo el panel de comisarios determinó que un hubo una clara infracción durante la etapa, que terminó en Saint-Gaudens.

Jury report of stage 16 #TDF2021:

– Gaudu (GFC) fined 500CHF and deducted 25 UCI points for littering

– Bilbao (TBV) and Uran (EFN) receive a warning for their position on the bicycle

Tomorrow feeding is allowed after 30km and until 10km remaining

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 13, 2021