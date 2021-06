El Tour de Francia está viviendo horas agitadas por cuenta de las inconformidades que están expresando demasiados corredores en torno a lo inseguras que se pueden tornas varias carreteras, que al ser estrechas aumentan las probabilidades de que se generen caídas masivas en el pelotón, tal cual como ha sucedido durante las primeras etapas.

De hecho, el pelotón realizó un plantón en los primeros kilómetros de la etapa de este martes, a manera de protesta contra las autoridades ciclísiticas.

A Rigoberto Urán le preguntaron por el tema y él no quiso entrar en polémicas. El colombiano considera que, siendo ciclista, es más conveniente quedarse callado ante estas situaciones y no echar leña al fuego.

“Cuando uno es ciclista, muchas veces es mejor quedarse callado. Es la organización la que toma las decisiones. Simplemente es contar con mucha suerte y no caernos. Soy ciclista. Les podría opinar cuando me retire. Ahora no puedo opinar nada. Hago parte de este circo y vamos para adelante“, señaló el líder del equipo Education First.

Sobre la protesta que planearon los participantes del Tour, el popular ‘Rigo’ opinó que esta no iba a tener mayores resultados. “Aquí las protestas se suelen hacer, pero no creo que encuentren mucho porque hace tiempo nos quejamos de que necesitamos carreteras más anchas. Es el Tour de Francia, hay que seguir día a día”, declaró Urán.

Lee También

Al hacer un balance de lo caóticas que fueron las primeras tres etapas, el colombiano opinó: “La primera semana es muy complicada y, si ponen estas carreteras, pues obviamente incitan a que haya más caídas. Todos queremos estar adelante. Las carreteras son muy estrechas y por eso se causan todos esos accidentes“.

El paisa casi no perdió tiempo en las primeras jornadas. Este lunes apenas cedió 12 segundos en la meta con corredores como Nairo Quintana y Enric Mas, mientras que lo separaron 26 segundos con el ecuatoriano Richard Carapaz. De todas maneras, Urán está en el puesto 15 de la general y se encuentra por encima de varios favoritos.