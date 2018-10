Y es que Rigoberto Urán celebró que terminó entre el pelotón en la última etapa de la competencia, de 169 kilómetros, y pudo adjudicarse el sexto lugar en la clasificación general, en la cual el italiano Gianni Moscon terminó en primer lugar.

El artículo continúa abajo

El colombiano, no solo se destacó en ronda China, sino que se robó el show en eventos de su equipo donde, usando trajes típicos chinos, bailó reguetón y salsa; se animó a cantar y contagió a varios asiáticos de su alegría que lo ha caracterizado.

‘Rigo’ fue el mejor ciclista cafetero de la competencia, a 21 segundos del ganador. Los corredores Winner Anacona y Carlos Betancur también fueron representantes de Colombia.

It’s not a season officially complete without a video of @UranRigoberto rocking out. Thanks for the post-season bash @EF China! pic.twitter.com/HYQ8gzWWA9

— EF Education First – Drapac p/b Cannondale (@Ride_Argyle) October 21, 2018