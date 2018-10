La pareja conformada por Doug ‘Censor’ Martin, jugador profesional de ‘Call of Duty’, y la periodista mexicana Yanet García, conocida por muchos como la ‘chica del clima más linda del mundo’, era una de las más admiradas en redes sociales.

Sin embargo, hace meses se hizo pública su separación y mucho se especuló al respecto. La hipótesis que más cobró fuerza fue que ‘Faze Censor’, como se le conoce al ‘gamer’ profesional, se quería dedicar completamente a los videojuegos y por eso dio por terminada su relación con la mexicana.

El estadounidense publicó un video de 15 minutos en su canal de YouTube para contar su verdad sobre la separación. Martin aseguró que ella se interesaba mucho en las altas sumas de dinero que él ganaba por los premios que conseguía y sus publicaciones en redes sociales, y además le pedía parte de sus ganancias por aparecer en sus videos.

El ‘gamer’ profesional también confesó lo tensa que era su relación con la periodista por las salidas que él tenía con sus amigos. “Quería hacer videos divertidos con mis amigos y siempre me llamaba para preguntarme dónde estaba. Me decía que no quería que me junte con ellos, y que si lo hacía no podía seguir la relación”.

Este es el video completo del relato que ‘Faze Censor’ hizo de su ruptura con la ‘chica del clima más linda del mundo’: