Desde hace varios meses se ha conocido el interés de varios equipos europeos sobre Richard Ríos, quien se ha destacado en el fútbol brasileño, en Palmeiras, y también en la Selección Colombia, en el que el volante de 24 años obtuvo un gran nivel durante 2024.

Ese buen rendimiento del antioqueño en Palmeiras y la Selección Colombia ha llamado la atención de muchos clubes en Europa, tales como Manchester United, West Ham, Napoli, y ahora el Wolverhampton de la Premier League.

(Lea también: Habrían pillado a Richard Ríos con su nueva y despampanante novia brasilera)

Esta información llega desde el medio brasileño ‘Os Donos Da Bola’ que comunicó el interés de parte del club inglés sobre el mediocampista de la Selección Colombia.

“Gerson, de Flamengo, y Richard Ríos, de Palmeiras, están siendo monitoreados por un viejo conocido del fútbol brasileño: Vitor Pereira”, dice el medio brasileño.

DESTINO INGLATERRA? ✈🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Gerson, do Flamengo, e Richard Ríos, do Palmeiras, estão sendo monitorados por um velho conhecido do torcedor brasileiro: Vítor Pereira.

A informação é do apresentador Neto e foi divulgada no #OsDonosDaBola desta quinta-feira (2).#EsporteNaBand pic.twitter.com/LtMAYNCM2V

— OS DONOS DA BOLA (@OSDONOSDABOLA) January 2, 2025