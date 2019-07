El corredor del Education First Pro Cycling se fue al suelo cuando apenas habían transcurrido 7 kilómetros de la séptima etapa del Tour de Francia, este viernes.

Sin embargo, se levantó y, ayudado por sus compañeros, logró enlazar con el pelotón, del que sólo se separó en los últimos 5 kilómetros, consiguiendo terminar la jornada de todos modos.

“Además de múltiples abrasiones en la piel, Tejay tiene una fractura sin desplazamiento en la base del primer metacarpiano de la mano izquierda”, precisó el doctor del Education First, Kevin Sprouse.

El estadounidense, de 30 años, 5º en el Tour de Francia en 2012 y 2014, fue segundo en la última edición del Dauphiné. Antes de la pérdida de tiempo de este viernes, el corredor marchaba en el puesto 39, siendo el tercer mejor ubicado del equipo detrás de ‘Rigo’ (15°) y del canadiense Michael Woods (16°).

En la acción también se vio involucrado el holandes Mike Teunissen, del Team Jumbo, ganador de la primera etapa de este Tour y primer portador de la camiseta de líder.

Así quedaron ambos en el suelo en la etapa de este viernes:

💥 Crash for @TejayVan and @MikeTeunissen. The American struggles to get back on his bike.

💥 Chute de Tejay Van Garderen et Mike Teunissen. L'Américain semble s'être fait mal. #TDF2019 pic.twitter.com/nXHOCO9Xm4

— Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2019