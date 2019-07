Nairo Quintana aceptó que parar a orinar en la parte final de la séptima jornada fue un error que le pudo costar caro. Sin embargo, logró alcanzar al pelotón y mantuvo su puesto en la general.

Y agregó que gracias a sus compañeros, que lo esperaron, pudo solventar el inconveniente.

“Llegamos rápido al grupo, el equipo estuvo siempre atento y por fortuna no tuvimos inconvenientes. Me cuidaron muy bien y es de agradecer. El equipo hace un gran trabajo y a veces la gente no lo percibe; siempre está atento para lo que haga falta”, expresó.

Finalmente, asumió la responsabilidad de lo sucedido: “Era un día relativamente tranquilo y uno se descuida o se despista por no ir al 100 %”.

Momento del corte:

La jornada presentó 230 kilómetros sin grandes dificultades montañosas, hubo llegada con pelotón compacto y embalaje masivo en el que se impuso el holandés Dylan Groenewegen.

Los ciclistas colombianos mantuvieron sus posiciones en la clasificación individual, siendo Egan Bernal sexto a 0:53 del líder, el italiano Giulio Ciccone; Rigoberto Urán, décimo a 1:15; y Nairo Quintana, decimosexto a 1:41.

Posiciones:

En video, el triunfo de Groenewegen:

🏆 @GroenewegenD claims the win ! 🏆

⏪ What a sprint ! We definitely have to take a close look back at this last kilometre !

🏆 VICTOIRE de Dylan Groenewegen ! 🏆

⏪ Quel sprint ! Il faut revoir cet incroyable dernier kilomètre ! #TDF2019 pic.twitter.com/fu0txmmqOJ

— Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2019