El deporte colombiano sigue en auge luego de la enorme demostración de talento del joven guajiro de 21 años Anthony Zambrano en el Mundial de Atletismo de Doha.

EFE

No solo es un despliegue de fuerza, estrategia, velocidad y gran remate, sino que al atleta nacional se le ve la fuerza sicológica en la forma que corre y cuando habla: “Admiro a muchos veteranos corredores, y quiero ser igual o mejor que ellos”, dijo la víspera a ganar la medalla de plata.

Y poco después de haberla ganado, se le oyó decir: “Esto es solo el principio… vendrán cosas mejores”.

También lanzó esta frase: “Miren a dónde llegué, que puedo llegar más lejos”. Ese es el discurso de un campeón, que hace recordar la seguridad que expresa un Egan Bernal o en su momento Juan Pablo Montoya, cuando no creía en ningún Schumacher y lo demostró en la pista, varias veces y con un auto bastante inferior.

Anthony podrá no ser el más espigado, ni tener las zancadas de Bolt o de Gardiner (el único que lo batió en la final de la prueba), pero tiene un corazón de oro, se ha preparado a conciencia, es un hombre espiritual, está motivado y tiene tal vez el mejor remate en los últimos 100 metros de todos los especialistas en 400 metros planos del momento.

Fuga de ‘no te lo puedo creer’

El escape cinematográfico, a la criolla, de la excongresista Aída Merlano mientras se hacía su diseño de sonrisa (sí, no era un dolor de muela, ni una urgencia odontológica, sino pura vanidad y estética) dejó al país ‘viendo un chispero’.

No tardaron los memes en aparecer, así como las comparaciones entre la exsenadora convicta a 15 años de cárcel por corrupción y ‘Jesús Santrich’, como dos personajes deleznables que se han burlado de la justicia del país y que hacen que el presidente Duque les siga dando papaya a sus detractores.

Que si la agarran, que si no, que si ya salió del país, que si será que la ayudaron a escapar para luego matarla y que de esa forma no prenda el ventilador en contra de los grandes caciques de la política son especulaciones sobre esta novela que comenzó con la descolgada de la mujer por la ventana del consultorio odontológico, ¿con ayuda del dentista?, y que tiene al país entre la risa y la piedra.

Ahora las autoridades fueron por la hija, pero ese es un tiro al aire, ya que la ley es muy clara en que a un hijo no se le puede obligar a declarar en contra de su mamá, y desde ya se pregunta con qué argumentos se le podría arrestar, pues en Colombia tampoco existe el ‘crimen de sangre’.

Así que, a esperar a ver qué sucede primero entre la recaptura de Merlano, la extradición de ‘Santrich’ o que Maduro salga del poder.

El sube y baja del dólar

Después de superar la barrera sicológica de los 3.500 pesos el miércoles, el dólar cerró este viernes en 3.430 pesos.

No sé, pero me da la impresión que un dólar alto siempre genera más desconcierto y zozobra que cuando está bajo, así el Banco de la República y los gurús de la economía digan que los exportadores son los beneficiados. ¿Cuáles exportadores, si con todos los TLC que se firmaron en el gobierno Santos no se logró incrementar sustancialmente la cantidad de productos y servicios que Colombia les vende a otros países?

En cambio, el de a pie, que de pronto compra algo por Amazon, paga la suscripción a los servicios de música y video, o que quiere comprar tiquetes aéreos, ese sí resiente la subida del dólar, y me atrevería a decir que es la mayoría a quienes nos pega más duro una divisa extranjera cara.

Trump, riesgo para su propio país

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU. Nancy Pelosi calificó al presidente de “peligro para la seguridad nacional” luego de que el jefe de Estado le pidió públicamente a China que investigara a su rival político Joe Biden.

Trump le pidió el mismo favor a su homólogo de Ucrania, conversación que quedó grabada y que constituye el presunto delito por el que se le investigó en un principio, y fue la posible injerencia rusa para dañarle la campaña a Hillary Clinton.

La conversación con Ucrania tiene al mandatario en la mira de la justicia, y eso sí le daría para un juicio de destitución. Pero pese a ello, el magnate ni siquiera se inmuta, pues hoy más que nunca se cree intocable.

Lo que viene

Como la ‘zambranitis’ está en pleno, este sábado serán las semifinales de los 400 metros relevos, en los que Colombia busca dar otra buena sorpresa. Ojalá Zambrano sea el que cierra los últimos 100 metros.

Y un dato chévere: de los 16 equipos que disputan las semis, Colombia tiene el cuarto mejor tiempo.

Si se considera que Zambrano tenía el sexto mejor tiempo antes de la final de los 400 en los que ganó plata, hay espacio para soñar.

Este sábado también saltará Caterine Ibargüen en Doha, que pese a no sentirse al 100 % físicamente, sabemos que tiene un corazón y una voluntad férrea. De ella esperamos que venza a su archirrival, la venezolana Yulimar Rojas, pero no será fácil.

En España, James Rodríguez fue convocado al partido por la liga de este sábado contra el Granada, pero no sería inicialista y, de hecho, se sospecha que ni siquiera juegue.

Falcao, por su parte, se golpeó el tendón de Aquiles y será baja para su equipo, el Galatasaray turco.

En otra materia, los empresarios ya comenzaron a hablar del aumento del salario mínimo para el 2020, el cual se especula con que no excedería el 6 %, teniendo en cuenta una inflación de 3,2 % más productividad del 0,5 % para el 2019.

Y en cuanto al paradero de Aída Merlano, las autoridades avanzaron un poco al revelar parte de la ruta de la fugada luego de revisar las cámaras de seguridad del sector. La última vez que la vieron, en la moto de la huida, fue en la calle 122 con carrera novena, de Bogotá. Pero no hay nada más, por el momento.